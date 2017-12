România, ţară agresivă ce dictează agenda faţă de Rusia?

22:17:16 / 17 Martie 2015

APOCALIPSA

Nu am sa fac un larg comentariu penrtu-ca in repetate randuri acesti HEKERI PARSIVI nu-mi publica gandurile,. Deaceia cred ca este cazul sa retinim doar cateva aspecte grave localizate de pregatirile de razboi., 1- Teatru de razboi, armata infranta si oameni mutilati vor fi bietii si nevinovatii nostri romanasi., 2- Pregatirea de razboi, comasarea tuturor fortelor navale, aeriene si rutiere se disponibilizeaza in cea mai mare parte in DOBROGEA., 3- Constat ca iresponsabilii romani accepta pregatirea de razboi,. 4- RETINETI ; Conflagratiea scapata de sub control se petrece in ROMANIA si nu in america, canada,franta sau germania si moartea cu coasa e asupra POPORULUI ROMAN,. 5- Istoria este demna si trebue luata in cu toata seriozitatea ca ea ne reda clar ORORILE RAZBOIULUI,. Dar ganditiva ca mai in urma razboiul se facea cu ghioaga si coasa,dar azi ARMAMENTUL NUCLEAR DISTRUGE TOT CE ESTE MATERIE VIE IN MISCARE,!!!! Mai sunt multe de spus, dar sa ne TREZIM la timp si sa punem la baza politicii romanesti NU CONFLICTUL ci SUFLETUL si INIMA PENRTU = P A C E = RATIUNEA si DORINTA SICERA DE CONVETUIRE INTRE OAMENI SI POPOARE IN LINISTE