România, „Ţara bio a anului”

Agricultura ecologică în România a cunoscut în 2013 încă un an de succes, promiţând mai mult pentru anul 2014, susţine Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică - Bio România. În anul 2014, membrii Asociaţiei vor expune pe o suprafaţă de 400 de metri pătraţi la BioFach Nürnberg, cel mai mare târg de agricultură ecologică din lume, precizează un comunicat al Bio România, remis miercuri presei. La ediţia 2013 a BioFach, România a fost desemnată ca „Ţară a Anului”. „În anul 2014 membrii Asociaţiei vor fi prezenţi pe o suprafaţă de 400 de metri pătraţi la BioFach. Astfel, vom păstra ştacheta ridicată în 2013 în faţa publicului german şi mondial”, se spune în comunicat. Târgurile internaţionale la care a participat Bio România în 2013 se numără printre cele mai prestigioase din lume - BioFach Nürnberg, BioFach Baltimore, Anuga, World Food Moscova, MENOPE Dubai. Aceste târguri au făcut vizibilă imaginea agriculturii ecologice din România în pieţe din întreaga lume. În acest an, Bio România a semnat parteneriatul de promovare a micului fermier român cu retailerul Carrefour. Lansând brandul „Rodul Bio Românesc”, membrii asociaţiei Bio România au reuşit să-şi promoveze produsele în toate hypermarketurile Carrefour din ţară. De asemenea, Salonul Eco Agricultura din cadrul Indagra a atras vizitatorii interesaţi de lumea bio, anul 2013 marcând întărirea caracterului internaţional al Salonului, precum şi prezenţa în premieră a unui retailer, cel mai mare din Europa, Carrefour. În timpul conferinţei Romanian Organic Forum, ce a avut loc pe 31 octombrie, a fost semnată Declaraţia de Intenţie privind Agricultura Ecologică dintre Federaţia Naţională a Agriculturii Ecologice din Franţa (FNAB) şi Asociaţia Bio România, Franţa fiind invitată să participe ca Ţară a Anului la Salonul Eco Agricultura 2014. Pentru 2014, asociaţia îşi propune să obţină reducerea TVA la alimentele bio, precum şi susţinerea financiară de care are nevoie agricultura ecologică, conform noilor PAC şi PNDR 2014-2020.