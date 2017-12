România, țara care te roagă și te și ajută să furi

Atât România, cât și Europa înregistrează o fraudă uriașă pe TVA, iar cauzele trebuie eliminate, a declarat joi secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Gabriel Biriș - „În privința fiscalizării consumului, avem o fraudă uriașă pe TVA. De ce? Nu cumva din cauză că legislația europeană în materie de TVA a ajuns o invitație la fraudă? Nu cumva acesta e motivul? Vedem în jurul nostru un comportament care nu este unul foarte stimulativ pentru cei care creează, muncesc și înțeleg să fie cetățeni onești ai acestei țări. Nu facem nimic pentru impozitarea pe bune a sumelor care nu pot fi declarate“. În opinia sa, Guvernul trebuie să vină cu soluții pentru eliminarea cauzelor, nu numai pentru tratarea efectelor fraudei - „Avem prevederi în Codul fiscal care nu au produs efect. Nu ne întrebăm de ce oare nu schimbă nimic? Este foarte important să urmărim cauzele, mai ales că știm care sunt. Fiecare domeniu important în România are specialiști care pot să le arate. Depinde de politic, de Guvern să vină cu soluții“. România are cel mai mare deficit în colectarea TVA dintre țările din Europa Centrală și de Est, spun analiștii Pricewaterhouse Coopers - „Noi avem o lipsă de 41,1%. La polul opus este Cehia, cu 22,4%. Între cele două extreme apar Ungaria (24,4%), Polonia (26,7%) și Slovacia (34,9%). În total, cele cinci state pierd anual în jur de 27 miliarde euro“. Potrivit reprezentantului PwC Daniel Anghel, „în economia globalizată de astăzi, în care evazioniștii fiscali își pot schimba nestingheriți țările de rezidență pentru a profita de portițele legislative, devine esențial ca țările din UE să abordeze problema fraudei fiscale împreună“ - „Așa-numitele fraude de tip carusel și verigă lipsă au fost identificate în foarte multe domenii, precum deșeurile de metal, industria agroalimentară, textilele, componentele IT, telefonia mobilă și piața de imobiliare“.