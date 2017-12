România, ţara cu cea mai mare pondere a mortalităţii infantile

România are cea mai mare pondere a mortalităţii infantile de pe continent, cu 13,9%, după Moldova şi Ucraina, numai în 2009 fiind înregistrate 2.250 de decese în rândul copiilor cu vârsta mai mică de un an, potrivit unui document al Societăţii Naţionale de Medicină de Familie (SNMF). În lume, aprox. 1,6 milioane de oameni mor anual din cauza bolilor pneumococice. Jumătate dintre aceştia sunt copii cu vârstă mai mică de 5 ani. Specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) consideră boala pneumococică drept responsabilul numărul 1 de mortalitatea infantilă. Pneumococul este cauza principală a mortalităţii infantile în întreaga lume, reprezentând 28% din totalul deceselor între 0 şi un an, urmată, într-o proporţie de 21% de rujeolă, mai arată comunicatul SNMF. “Aceste cifre sunt extrem de îngrijorătoare, rata deceselor fiind una dintre cele mai mari din Europa, potrivit datelor comunicate recent de către Societatea Română de Obstetrică şi Ginecologie. Principalul responsabil de instalarea bolii pneumococice la copii este streptococul pneumoniae, o bacterie localizată în tractul respirator superior (nazo-faringe). Este unul din principalii agenţi patogeni infecţioşi la vârsta copilăriei, transmisibil de la om la om. Pericolul este cu atât mai grav cu cât, conform avertismentelor OMS, există o rezistenţă din ce în ce mai mare a bacteriei la tratamentele clasice, cu antibiotice”, a precizat sursa citată. Daniela Ştefănescu, membru al Senatului Societăţii Naţionale de Medicină de Familie, spune că boala pneumococică este o infecţie cauzată de o bacterie numită Streptococcus pneumoniae, cunoscut sub numele de pneumococ. Infecţiile pneumococice includ pneumonia, meningita, septicemia, otita medie, sinuzita sau bronşita. Copilul cu infecţie pneumococică prezintă simptome diverse, respectiv febră peste 39 de grade, frisoane, tuse, junghi toracic, otalgie (durere localizată la ureche provocată de inflamaţia acesteia) otoree (curgere de puroi din ureche), iritabilitate, anorexie, vărsături, cefalee, ameţeli. “Prevenţia fiind extrem de importantă în actul medical, introducerea vaccinării cu noul vaccin în ţara noastră ar putea avea un puternic impact asupra morbidităţii şi a costurilor sale ridicate, cât şi asupra mortalităţii infantile din ce în ce mai îngrijorătoare”, a precizat Daniela Ştefănescu. Conform OMS, vaccinarea cu un produs îmbunătăţit continuu este singura alternativă de prevenţie a bolii pneumococice, spune medicul.