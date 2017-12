România, taxată din cauza incompetenţei guvernelor PDL

ADEVĂR ASCUNS Liberalii constănţeni consideră că, prin prisma ultimelor sale declaraţii, preşedintele Traian Băsescu face ceea ce ştie el mai bine. Adică manipulează opinia publică şi ascunde sub preş adevărul trecutului. În această idee, preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat că şeful statului a omis să spună de ce România nu putea să pretindă de la Consiliul European mai mulţi bani. În opinia liberalului, ţara noastră a obţinut mai puţine fonduri decât a cerut pentru că are un grad extrem de mic de absorbţie a fondurilor europene. „Practic, cu alte cuvinte, preşedintele a recunoscut faptul că, din cauza performanţelor extrem de slabe ale guvernelor PDL, controlate de el, România nu a putut primi mai mulţi bani acum. Într-adevăr, avem mai puţine fonduri, pentru că, până la finele anului 2011, am avut un Guvern incompetent şi corupt”, a spus Dragomir.

ACUZE Pentru a repune lucrurile în normal, preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL Constanţa a afirmat că, în prezent, Guvernul USL deblochează programele europene stopate din cauza neregulilor constatate între 2009 şi 2011. „Îi reamintim şefului statului că, în decembrie 2012, a fost deblocat Programul Operaţional Sectorial pe Mediu, blocat pentru că, în 2010, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, judeţ controlat de liderul PDL Ioan Oltean, a avut două proiecte suspectate de fraudă. De asemenea, în urmă cu o săptămână a fost deblocat şi POSDRU, blocat din cauza unor nereguli care i-au avut drept autori tot pe reprezentanţii PDL, Ioan Botiş fiind unul dintre nume”, a spus Dragomir. El a adăugat că, de asemenea, Guvernul USL depune eforturi pentru a debloca, în luna martie, Programul Operaţional Regional, care a fost sistat pe vremea Elenei Udrea la şefia Ministerului Dezvoltării. „În concluzie, USL are ca prioritate mărirea gradului de absorbţie a fondurilor europene, motiv pentru care cea mai mare creştere a bugetului de anul acesta vizează cofinanţarea programelor europene, unde au fost adăugate patru miliarde de lei”, a spus liberalul.