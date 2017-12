România, taxată la preţul gazelor

CONSECINŢE Din cauza faptului că preşedintele Traian Băsescu a „semănat vânt”, prin desele critici la adresa Rusiei, acum ţara noastră va „culege furtună”, adică ruşii se pregătesc să ne majoreze preţul la gaze. Zvonurile precum că acest lucru este iminent sunt confirmate şi de lumea politică. În acest sens, vicepreşedintele PC Bogdan Diaconu a declarat că dispreţul cu care preşedintele Traian Băsescu tratează Moscova se va solda, la iarnă, cu un preţ crescut la gaze. ”Războiul declaraţiilor pe care Traian Băsescu îl poartă cu Rusia îi va costa pe români în primul rând un preţ mai mare la gaz, care acum nu pare important, dar la iarnă ne va apăsa pe toţi. Apoi, tot ceea ce înseamnă schimburi comerciale cu Rusia va avea de suferit. Şi uite aşa, după ce i-am spus Chinei că nu avem nevoie de ea, acum ne uităm cu dispreţ şi la Rusia, de europeni ne-am dezbărat de mult şi i-am făcut să se ferească de noi, şi am rămas cam singuri. Acest lucru se vede şi din diminuarea investiţiilor de orice fel, care are efect în menţinerea şomajului la cote ridicate. Rusia are afaceri importante cu ţări europene de prim rang, cum este de exemplu Germania, care nu îşi permite să trateze cu Rusia cu dispreţ. S-a găsit Traian Băsescu să le dea peste nas ca să facă audienţă la televizor, iar România să devină din ce în ce mai izolată”, a spus Diaconu.

SCANDAL DIPLOMATIC „Războiul” lui Băsescu cu Rusia a fost comentat şi de publicaţia rusă Pravda, care a spus că şeful statului român a provocat un scandal diplomatic major, după declaraţiile lui Traian Băsescu, care a „justificat, practic, participarea ţării sale de partea lui Hitler în războiul împotriva Uniunii Sovietice”. Tot publicaţia a mai spus că preşedintele Traian Băsescu se bucură de o protecţie politică puternică şi Rusia nu va putea să îl dea la o parte cu uşurinţă. „Băsescu a făcut declaraţiile scandaloase în 22 iunie, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la izbucnirea celui de al Doilea Război Mondial”, comentează Pravda.