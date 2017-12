România Telecom în loc de Romtelecom?

Romtelecom şi-ar putea schimba denumirea în România Telecom sau Telecom România până la finele acestui an dacă propunerea agreată de Consiliul de Admnistraţie va fi aprobată de acţionari, iar serviciile operatorului, precum şi cele ale Cosmote vor fi promovate sub brandul "T" al Deutsche Telekom. "În ultima şedinţă a Consiliului de Administraţie al Romtelecom, desfăşurată marţi, au fost discutate două variante de redenumire a Romtelecom: România Telecom şi Telecom România. În principiu, la nivelul Consiliului s-a agreat ca aceste două variante de redenumire a Romtelecom să fie transmise acţionarilor companiei pentru a fi discutate", au declarat surse din Romtelecom, care au precizat că primele discuţii pe acest subiect au avut loc la finele lunii ianuarie. Compania Romtelecom este controlată de grupul elen OTE - 54,01% şi statul român - 45,99%. Acţionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom. Sursele citate au mai spus că în cazul Cosmote România, unde Romtelecom deţine 30% din acţiuni, operaţiunile companiei de telefonie mobilă vor trece sub denumirea T-Mobile. "În cazul Cosmote vom avea T-Mobile, iar la Romtelecom se discută varianta serviciilor sub denumirea T-Home. Într-un fel sau altul, la finalul procesului de rebranding, cei doi operatori se vor identifica cu brandul „T” al Deutsche Telekom", au mai spus sursele.