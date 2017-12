România, tot mai căutată de britanici

Moştenitorul tronului Marii Britanii se află în România, într-o nouă vizită privată de câteva zile. Ieri, prinţul Charles a vizitat Biserica Neagră din Braşov, iar înainte, s-a plimbat pe străduţele din centrul vechi al oraşului şi s-a întâlnit cu reprezentanţii casei parohiale a Bisericii Evanghelice. Exemplul său are mare valoare pentru supuşii săi. Numărul turiştilor care solicită ca destinaţie de vacanţă România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina, Albania şi Estonia a înregistrat creşteri semnificative în primele trei luni ale anului 2014, arată datele celui mai important site britanic de vacanţe traveldailynews.com..

Mai mulţi turişti ca oricând îşi aleg Europa de Est ca destinaţie de vacanţă, susţin şi cele mai recente statistici publicate de site-ul holidaylettings.co.uk. Topul celor zece state europene în cazul cărora se constată cea mai mare creştere a cererii de vacanţe în acest an include şapte ţări din Europa de Est: România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina, Albania şi Estonia, unde s-a constatat o creştere semnificativă a numărului de cereri. Cererea ar putea creşte şi mai mult, pe măsură ce cursele aeriene directe către aceste zone se vor înmulţi, iar turiştii devin tot mai conştienţi de posibilităţile pe care le oferă aceste locuri de vacanţă mai puţin tradiţionale. Primele zece ţări cu cea mai mare creştere a numărului de cereri în acest an sunt Olanda, Germania, România, Suedia, Polonia, Cehia, Slovacia, Albania, Estonia şi Ucraina.

CELE MAI ATRACTIVE DESTINAŢII Tokyo este preferat de turişti dintre oraşele turistice importante din întreaga lume, în timp ce Moscova se află la polul opus, conform celui de-al doilea sondaj anual Cities Survey, realizat pe baza a peste 54.000 de recenzii şi publicat recent pe site-ul de călătorii TripAdvisor. Capitala niponă este oraşul cu cea mai bună impresie de ansamblu, cu cei mai amabili locuitori, cele mai bune servicii de taxi, de transport public local şi cu cele mai curate străzi. În schimb, Moscova are locuitori deloc amabili, cele mai proaste servicii de taxi, cei mai neprietenoşi şoferi de taxi, cel mai prost raport preţ-calitate şi cele mai proaste hoteluri. Mumbai a fost votat drept cel mai neprimitor oraş la impresia de ansamblu, situându-se pe ultima poziţie şi în ceea ce priveşte curăţenia străzilor şi uşurinţa de a te orienta. Pe penultimul loc, turiştii au plasat pitorescul oraş Punta Cana din Republica Dominicană, probabil pentru că acolo nu există nimic altceva de făcut în afară de a admira priveliştea. Sondajul a indicat şi oraşele cele mai atractive la fiecare categorie, în fruntea listei la cea mai bună impresie de ansamblu clasându-se Tokyo, urmat de New York şi Barcelona. Budapesta este oraşul cu cel mai bun raport preţ-calitate. New York-ul, singurul oraş american de pe lista oraşelor care au fost luate în calcul în acest studiu, are cele mai bune restaurante, Roma are cele mai frumoase obiective turistice şi cea mai mare cultură, iar Dubaiul este considerat cel mai bun oraş pentru cumpărături şi cu cele mai bune servicii hoteliere.