România, trimisă în judecată de Comisia Europeană!

Comisia Europeană a decis, joi, că România și Malta vor fi trimise în fața Curții de Justiție A Uniunii Europene. Cele două state nu au respectat obligațiile stabilite de Directiva 2014/94/UE, deși primiseră din partea Comisiei o scrisoare de punere în întârziere și un aviz motivat la 15 februarie, respectiv la 13 iulie 2017. România nu a dat curs cererii de notificare a cadrelor naționale de politică cu privire la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, conform unui comunicat de presă al instituției. Cadrele naţionale de politică constituie principalul instrument care asigura crearea coordonată a unei infrastructuri suficiente pentru combustibilii alternativi, inclusiv a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice şi a punctelor de realimentare pentru gaze naturale şi hidrogen. Instituirea unor astfel de cadre ajuta totodată la evitarea fragmentării pieţei interne prin introducerea coordonata a combustibililor alternativi.

La începutul lunii noiembrie a anului trecut, Comisia adopta un pachet legislativ care are ca obiectiv mobilitatea sustenabilă. Scopul era menținerea UE ca lider mondial în ceea ce privește vehiculele nepoluante. În plus, setul de măsuri reprezintă un pas important pentru aplicarea promisiunilor făcute de UE în cadrul Acordului de la Paris. Uniunea s-a angajat să reducă obligatoriu emisiile de CO2 cu 40% până în anul 2030. Printre altele, pachetul cuprinde o evaluare amănunţită a cadrelor naţionale de politică, dar şi un plan de acţiune şi soluţii de investiţii pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în UE. Obiectivul general este acela de a încuraja crearea unor planuri naţionale mai ambiţioase, de a îmbunătăţi gradul de informare a consumatorilor şi de a crește investiţiile în acest sector. România, ca și celelalte state mebre, are obligaţia de a institui cadre naţionale de politică în care sa definească obiectivele şi ţintele la nivel naţional şi care să cuprindă acţiuni şi măsuri de sprijin pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi, inclusiv pentru instalarea infrastructurii necesare. Sursa evz.ro.