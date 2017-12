România trimite 120 de militari la Grupul de luptă NATO din Polonia

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți că a aprobat participarea României la Grupul de luptă pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate a NATO din Polonia, cu o subunitate formată din 120 de militari.

"Vineri am aprobat, după consultarea membrilor CSAT, participarea României la Grupul de luptă pentru asigurarea prezenţei înaintate consolidate a NATO din Polonia. Astfel, începând cu anul 2017, ţara noastră va fi prezentă cu o subunitate la nivel de companie, cu un efectiv total de 120 de militari, cu capabilităţile aferente, aşa cum, de altfel, ne-am angajat la Summitul NATO de la Varşovia din 2016. Acest grup de luptă are rolul de a contribui la asigurarea securităţii, complementar forţelor naţionale de apărare, în situaţii de criză sau de conflict. Am informat Parlamentul României în această chestiune", a declarat președintele Klaus Iohannis, după ședința CSAT.