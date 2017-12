România U21 a remizat cu Portugalia U21, în preliminariile EURO 2019

22:54:30 / 10 Noiembrie 2017

ianis hagi

Pai cum sa joci tu la fiorentina cand tu nu stii sa dai o pasa,sa tragi un sut la poarta,iar din punct de vedere fizic esti muratura. Cazi din orice contavt cu adversarul nu ai putina forta fizica doar incerci sa ai un tupeu in tine dar te faci de rusine. Unde ai vazut tu si la cine sa intri ca prostul pe teren sa te imbratisezi cu colegii dupa marcarea unui gol si sa iei cartonas galben ca un prost. Ai vazut tu asta vreodata la tatal tau sa faca asa ceva sau la alti fotbalisti?In afara de figuri de doi lei nu esti bun de nimic decat circ faci, ceri tu socoteala la arbitri dai din maini ca o ciora dar fotbalistic nu iesi cu nimic in evidenta.Nici tricoul ala cu nr 10 nu te caracterizeaza sa-l porti,este o palarie mult prea mare ptr tine, tu esti un no name in fotbalul romanesc momentan Eu daca eram la fiorentina nu te primeam nici macar copil de mingi dar sa mai joci si fotbal Din cauza asta nici aia de acolo nu te baga in seama ca esti varza vai de tine.In afara ca te cheama hagi nu esti bun de nimic esti o vedeta desumflata.I asa ca lasa figurile circul si incearca sa faci si tu ceva ,sa joci ceva, sa inveti ceva, sa te educi putin , ca esti vai de tine