România, una dintre cele mai ridicate prevalenţe de hepatită B şi C!

O persoană din 12 ar putea fi infectată cu virusul hepatitei B sau C! Statisticile arată că, 500 de milioane de oameni de pe suprafaţa planetei ar putea fi purtătorii virusului hepatitei. Înfricoşător este afptul că, în unele ţări europene precum Germania sau Polonia, 9 din 10 persoane purtătoare de virusuri hepatice nu au fost încă depistate şi nu ştiu că sînt infectate. Ca urmare a acestor date îngrijorătoare, cu ocazia Zilei Internaţionale a Hepatitei - marcată în întreaga lume pe 19 mai! - Alianţa Internaţională Împotriva Hepatitei/World Hepatitis Alliance (WHA), organizaţii din domeniul sanitar, companii farmaceutice şi grupuri de pacienţi îşi unesc eforturile pentru a atrage atenţia asupra impactului şocant pe care îl au hepatitele virale, la nivel global. „Ziua Internaţională a Hepatitei este de o importanţă majoră pentru noi, în condiţiile în care România este ţara cu cea mai ridicată prevalenţă a infecţiei cronice cu virus C din întreaga UE, 4,9%, precum şi cu o prevalenţă mare a infecţiei cronice B, 6%”, a declarat directorul general al Roche România, Dan Zamonea. Aceste date epidemiologice par a fi confirmate şi de numărul mare de pacienţi depistaţi prin intermediul Programului de Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate a Populaţiei, care a adus o multitudine de date noi şi extrem de utile în ceea ce priveşte profilul bolilor care afectează populaţia României. “Ca o componentă esenţială a implicării noastre sociale, Roche România este alături de pacienţii afectaţi de virusurile hepatitice, alături de autorităţile din domeniul sanitar şi de lumea medicală din România în încercarea de a găsi soluţii constructive în faţa unei probleme majore a sănătăţii românilor”, a mai declarat Zamonea. Persoanele expuse riscului de a fi infectate cu virusul hepatitic C sînt cele care: au suferit o transfuzie de sînge înainte de 1992; au suferit intervenţii medicale sau stomatologice cu instrumente nesterilizate; au suferit înţepături accidentale (în special personalul medical din secţiile de urgenţă); au tatuaje sau piercinguri. Alte persoane supuse riscului sînt cele care au folosit în comun seringi sau ace pentru injectarea de droguri; au folosit periuţa de dinţi sau lama de bărbierit în comun cu alte persoane (risc minim). Se recomandă ca persoanele care au fost expuse unuia dintre factorii de risc pentru hepatita B sau C enumerate să se adreseze medicului specialist. Cu prilejul Zilei Internaţionale a Hepatitei se trage un semnal de alarmă asupra nivelului scăzut de informare şi de voinţă politică în abordarea acestei boli, comparativ cu infecţia HIV/SIDA, tuberculoza şi malaria, în ciuda faptului că numărul persoanelor infectate sau care îşi pierd viaţa din cauza hepatitei B sau C este similar. WHA este o organizaţie nonguvernamentală nou înfiinţată, care reprezintă interesele a peste 200 de grupuri de pacienţi infectaţi cu hepatită B sau C, din întreaga lume. Alianţa este condusă de un comitet reprezentativ format din membri ai grupurilor de pacienţi din şapte regiuni ale lumii: Europa, zona Mediteraneeană de Est, Africa de Nord, America de Nord, America de Sud, Australia şi Pacificul de Vest. “WHA a fost înfiinţată cu scopul de a reprezenta o singură voce pentru cele 500 de milioane de persoane din lumea întreagă afectate de hepatita virală B sau C”, a declarat preşedintele WHA, Charles Gore, adăugînd că, în prezent, nivelul de informare asupra hepatitei C este foarte redus, aşa cum era cel despre HIV/SIDA în anii ’80.