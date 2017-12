România va acorda cel puţin 10.000 de permise de muncă pentru străini

În pofida încercărilor marilor confederaţii sindicale de a proteja piaţa muncii prin limitarea permiselor pentru străini, România nu poate renunţa la muncitorii de peste hotare. Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Marius Lazăr, a declarat că, în acest an, vor fi acordate aproximativ 10.000 de permise de muncă pentru cetăţeni străini, însă acest nivel ar putea fi depăşit dacă nevoile pieţei o vor cere. „În contextul crizei economice, partenerii sociali au insistat ca aceasta să fie cifra maximă sau chiar mai mică de 10.000, pentru a se proteja salariaţii români, în timp ce patronatele au cerut o suplimentare de pînă la 15.000 de permise de muncă pentru 2009. Am căzut de acord că se vor acorda 10.000, cu posibilitatea suplimentării în cazul în care piaţa o va cere”, a declarat Lazăr. Secretarul de stat a afirmat că şomajul nu va creşte în mod spectaculos, mai ales că estimările arată un nivel de 5% în acest an. “Estimăm că în 2009 vom avea cu cel mult 100.000 de şomeri în plus faţă de 2008, adică aproximativ 500.000 de şomeri”, a mai afirmat secretarul de stat. Marius Lazăr a adăugat că Guvernul este pregătit să acorde 130.000 de indemnizaţii de şomaj lunar în 2009, faţă de media de 118.000 acordate lunar anul trecut.