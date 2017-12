România va avea propriul satelit de comunicaţii

România intenţionează să achiziţioneze, în anii următori, un satelit care să asigure servicii de specialite atât pentru instituţiile statului, cât şi pentru mediul privat, contra cost, a declarat ministrul pentru Societatea Informaţională, Răzvan Cotovelea. "Vom începe elaborarea unui plan de dezvoltare până la fnele acestui an sau în prima parte a anlui viitor, care va stabili ce fel de satelit avem nevoie, ce capacitate va avea şi ce costuri implică. Vrem să fie profitabil, nu vrem să spunem doar că România are un satelit. Factura statului şi a mediului privat pentru serviciile de comunicaţii prin satelt este una ridicată şi, dacă am avea acest satelit, costurile s-ar reduce cu până la 2,5 ori decât achităm în prezent", a spus Cotovelea. El a adăugat că, în cazul Azerbaijan, a fost nevoie de 3-4 ani pentru a plasa pe orbită un satelit de putere medie. "În funcţie de performanţe, un satelit costă între câteva zeci de milioane de euro şi câteva sute de milioane de euro. La nivel mondial, există 3-4 entităţi care pot plasa pe orbită un satelit. De asemenea, există vreo 10 producători de sateliţi", a spus Cotovelea.