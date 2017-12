România va fi în topul țărilor cu cele mai mici CAS

EFECTE... DE TOP Reducerea CAS cu cinci puncte procentuale, la 15,8%, va plasa România pe a doua poziție în regiune, din perspectiva celor mai scăzute costuri cu asigurările sociale, după Slovacia (14%), dar înaintea Poloniei (16,26%), notează analiștii companiei de consultanță în business Accace. Următoarele în top sunt Cehia (21,5%) șI Ungaria (27%). „Reducerea CAS pentru angajatori, aplicabilă de la 1 octombrie, este cu atât mai îmbucurătoare cu cât nu va atrage după sine majorarea altor taxe și impozite sau modificarea plafonului maxim la care se aplică acum, după cum a spus premierul Victor Ponta. Patronii vor privi modificarea ca pe un real pas înainte în încercarea de a aduce nivelul CAS din România înspre media din Europa Centrală și de Est (ECE)“, spune oficialul Accace Maria Cojocariu. În prezent, pentru un angajat cu un salariu brut de 1.000 lei/lună, patronii români plătesc CAS de 208 lei, sumă care va ajunge la 158 lei după 1 octombrie, odată cu mult-așteptata reducere cu cinci puncte procentuale. În ceea ce privește totalul contribuțiilor datorate de angajatori, Cojocariu subliniază că diminuarea CAS va plasa România tot pe locul 2 în ECE, cu o fiscalitate (sau cotă de reținere) cuprinsă între 22,75 și 23,45%. Pe primul loc în topul reținerilor este Polonia. „Chiar și în cazul aplicării măsurii, România ar avea în continuare una dintre cele mai mari contribuții pentru pensii plătite de angajați, de 10,5%, comparativ cu slovacii sau cehii, unde procentele sunt de două ori mai mici (4, respectiv 6,5%)“, mai spune reprezentantul Accace. Cele mai mari costuri cu plata pensiilor din ECE le au tot polonezii, care contribuie lunar cu 11,26% din salariul brut. Cojocariu amintește că sindicatele autohtone au solicitat în nenumărate rânduri împărțirea procentului între angajat și patron.

LEGEA, APROBATĂ Important de notat este că estimările făcute de Accace vor deveni o realitate de la 1 octombrie. Proiectul legii de reducere a CAS a fost aprobat chiar ieri de Guvern și va fi trimis la Parlament. „Vreau ca proiectul să plece la Parlament cât mai repede. Senatul mi-a transmis că aşteaptă proiectul, îl dezbate în procedura cea mai rapidă şi îl adoptă. Apoi, la începutul lui iulie, Camera Deputaților va avea oricum o sesiune extraordinară pentru a aproba ratificarea Acordului de asociere între Moldova şi Uniunea Europeană şi atunci va adopta şi reducerea CAS. După care e rândul președintelui să promulge legea“, a afirmat ieri Victor Ponta, la începutul ședinței de Guvern. După decizia surprinzătoare de diminuare a CAS fără „binecuvântarea“ Fondului Monetar Internațional, Ponta a punctat ieri că subiectul a fost dezbătut cu creditorii internaționali, „iar Guvernul, fiind mai bun gospodar, are bani puși deoparte“: „Cred că este o măsură bună, cerută de mult timp de toate partidele politice. Unele, după ce am fost noi de acord, resping acum proiectul, dar e treaba lor. Noi am discutat clar cu FMI și am spus că ne vom încadra în ținta de deficit, în 2014, pentru că avem rezerve financiare să acoperim reducerea, în octombrie - decembrie“. Impactul bugetar al diminuării CAS va fi de 850 milioane lei în ultimul trimestru.