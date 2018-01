România va fi reprezentată de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang

Țara noastră va fi reprezentată de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang, întreaga delegație numărând 50 de persoane, a anunțat președintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu. Cele şapte discipline la care vor concura sportivii români sunt: schi alpin - 3 sportivi; schi fond - 3 sportivi; biatlon - 6 sportivi; sărituri cu schiurile - 1 sportiv; bob - 6 sportivi (bob 2 persoane şi bob 4 persoane, masculin); sanie - 5 sportivi (sanie 2 persoane şi sanie individual); skeleton - 1 sportiv.

„Noi am estimat încă de la început că vom avea un lot format din 25-30 de sportivi. Au fost în cele din urmă 25. Este bine, delegaţia va avea 50 de persoane şi a fost aprobată de Comitetul Executiv. Oricum, lista sportivilor noştri mai poate fi completată cu 2 sportivi. Pentru că mai pot apărea surprize dacă o altă ţară renunţă la participare şi România are sportivi pe un loc eligibil. Este vorba despre echipajul feminin de bob 2 persoane. Aşa că am putea avea în final 27 de sportivi, acum nu ne rămâne decât să aşteptăm. Sportivii vor pleca în trei tranşe, pe 31 ianuarie, 1 şi 2 februarie, depinde de intrarea în concurs a fiecăruia. Iar obiectivul lor la Jocurile Olimpice este să-şi depăşească fiecare cea mai bună performanţă din carieră”, a precizat Covaliu.

Lotul României pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang va fi prezentat oficial în cadrul unui eveniment programat pe 31 ianuarie la Izvorani. Jocurile Olimpice de iarnă 2018 se vor desfăşura în Coreea de Sud, la PyeongChang, în perioada 9-25 februarie.