România va înfrunta Spania, la CM de handbal feminin

În etapa a treia a fazei grupelor ediţiei a 23-a a Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, reprezentativa României va întâlni, marţi seară, de la ora 21.30 (în direct la Telekom Sport 1), Spania, ambele echipe fiind neînvinse în grupa A. O partidă care se anunţă dificilă pentru handbalistele tricolore, dar jucătoarea antrenate de Ambros Martin au un moral ridicat şi vor să obţină a treia victorie consecutivă la turneul final.

Programul partidelor din etapa a treia - marţi, 5 decembrie - ora 13.00: Coreea de Sud - China (Grupa D); ora 15.00: Slovenia - Angola (Grupa A), Ungaria - Argentina (Grupa B), Muntenegru - Japonia (Grupa C); ora 16.30: Olanda - Camerun (Grupa D); ora 18.45: Rusia - Brazilia (Grupa C); ora 19.00: Franţa - Paraguay (Grupa A), Suedia - Cehia (Grupa B); ora 19.00: Germania - Serbia (Grupa D); ora 21.30: România - Spania (Grupa A), Norvegia - Polonia (Grupa B), Danemarca - Tunisia (Grupa C).

Clasament Grupa A: 1. Spania 4p (golaveraj: 60-39), 2. ROMÂNIA 4p (60-45), 3. Franţa 2p (49-43), 4. Slovenia 2p (52-54), 5. Angola 0p (43-54), 6. Paraguay 0p (32-61).

Clasament Grupa B: 1. Norvegia 4p (golaveraj: 66-43), 2. Cehia 4p (57-47), 3. Suedia 2p (55-55), 4. Polonia 2p (58-59), 5. Ungaria 0p (44-55), 6. Argentina 0p (43-64).

Clasament Grupa C: 1. Rusia 4p (golaveraj: 64-40), 2. Brazilia 3p (51-50), 3. Danemarca 2p (56-49), 4. Muntenegru 2p (55-52), 5. Japonia 1p (46-60), 6. Tunisia 0p (38-59).

Clasament Grupa D: 1. Serbia 4p (golaveraj: 77-44), 2. Germania 4p (51-33), 3. Olanda 2p (62-39), 4. Coreea de Sud 2p (42-47), 5. Camerun 0p (36-62), 6. China 0p (38-83).

Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală. Finala se va disputa la 17 decembrie, la Hamburg.

