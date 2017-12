“România va intra în recesiune statistică în martie-aprilie”

PENTRU DOUĂ MINUSURI Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, speră că, la nivelul întregului an 2012, România va înregistra o creştere economică de unul sau două procente. În opinia lui, \"România nu are cum să nu intre într-o recesiune statistică, declarată la 31 martie, adică peste câteva zile. De fapt, nu chiar peste câteva zile, că aşa e în jocul statisticii, cifrele vin mai târziu. Probabil că în aprilie, pe la jumătatea lunii aprilie, o să ştim exact dacă la 31 martie România a intrat în recesiune sau nu. Dar, atenţie, va fi o recesiune statistică!\". Consilierul BNR explică şi ce înseamnă recesiune statistică: \"În trimestrul trei din anul trecut am avut o creştere cu mult peste medie, care a determinat minusul din trimestrul patru, printr-un calcul statistic, pentru că la nivelul anului, pe toate cele patru trimestre de anul trecut noi am ieşit cu o creştere de 2,5. Este una dintre cele mai mari din Europa. Sperăm să ieşim şi anul acesta cu o creştere, nu chiar de 2,5%, dar poate 1%, poate 1,5%, poate 1,8% şi asta înseamnă că iar la nivelul anului nu vom avea recesiune, dar având recesiune prin două minusuri, un trimestru lângă un trimestru, nu avem cum să scăpăm, vom fi în recesiune la 31 martie, aşa cred eu\".

CEA MAI LENTĂ REVENIRE Un studiu Ernst & Young relevă faptul că Zona euro se pregăteşte pentru un an 2012 dificil, dar asta poate deschide drumul pentru ieşirea din recesiune în 2013. “Ieşirea din recesiune va fi probabil cea mai lentă revenire din Europa ultimilor 40 de ani. Cu toate acestea, măsurile implementate de instituţiile europene şi naţionale ale statelor membre în ultimele luni, mai ales operaţiunile de refinanţare pe termen lung introduse de BCE, au creat condiţiile în care reuşim să vedem lumina de la capătul tunelului, chiar dacă revenirea în adevăratul sens al cuvântului este încă îndepărtată. Eforturile instituţionale trebuie menţinute şi consolidate, atât la nivelul Zonei euro, cât şi la nivelul tuturor statelor membre UE, pentru a materializa aceste aşteptări optimiste”, a declarat Bogdan Ion, country managing partner Ernst & Young România.