România va organiza pentru a doua oară în istorie Campionatele Europene de gimnastică

România va Campionatele Europene de gimnastică din 2017, a declarat, astăzi, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică (FRG), Adrian Stoica, aceasta fiind a doua ediţie găzduită de ţara noastră după cea din 1957, prima a competiţiei. "Ce înseamnă asta, vom vedea noi! Nu e prima dată când România este ţară gazdă, ci a doua oară, dar între prima şi a doua oară, prima fiind cea inaugurală a Campionatelor Europene feminine, din 1957, este un pod de aproape 60 de ani. Acum am reuşit această performanţă, aşa i-aş spune, de a ni se atribui organizarea acestor Europene, dar cred că este o mare responsabilitate", a declarat Adrian Stoica la finalul primei zi de lucrări a Comitetului Executiv al forului european de profil, UEG. Şeful FRG mai spune că infrastructura necesară organizării CE din 2017 a fost prezentată acum doar "în poze". "Noi am prezentat nişte poze, iar ele trebuie să devină realitate. Mă refer la noua Sală Polivalentă din Bucureşti. Responsabilitatea se întinde pe mai mulţi ani şi include mai mulţi factori responsabili, nu doar federaţia", a spus Stoica. El a făcut comentarii şi în privinţa unei alte posibile gazde a CE din 2017, Cluj-Napoca, dacă sala din Bucureşti nu va fi terminată la timp. "Nu am prezentat această variantă şi nici nu va fi prezentată decât dacă se vor complica lucrurile cu sala din Bucureşti. Noi trebuie să ştim cu ce mergem la război, cum se spune", a încheiat Stoica. România a fost aleasă gazdă a CE din 2017 în detrimentul Danemarcei, care şi-a depus candidatura prin Odense. Comitetul Executiv al UEG se desfăşoară la Lausasnne, vineri şi sâmbătă.