România va participa în premieră la All Stars-ul baschetului 3x3, la Doha

România va fi reprezentată în premieră de echipa Bucureştiului la All Stars-ul baschetului 3x3, care va avea loc, vineri, la Doha, în Qatar, conform unui comunicat al managerului formaţiei reprezentative. Cei mai buni jucători de baschet 3x3 din lume se vor înfrunta la Doha pentru premii în valoare totală de 120.000 de dolari. Echipa Bucureştiului, singura echipă din lume care a participat la toate cele trei finale ale circuitului mondial FIBA 3x3 World Tour, va fi condusă la Doha de Angel Santana, campion european cu naţionala de 3x3 a României, şi cel mai bine clasat jucător european în FIBA 3x3 World Rankings. Acesta îi va avea alături pe Iulian Corneanu şi Cristian Crăciun, coechipierii săi de la Ştiinţa Bucureşti, lotul fiind completat de un jucător spaniol, Alejandro Machin. Reprezentanta Capitalei, locul patru la turneul final al circuitului mondial de baschet 3x3, nu s-a putut prezenta în formula clasică. Bogdan Popescu, Cătălin Vlaicu şi Vasile Ştefan, care au contribuit şi la cucerirea medaliilor de aur la Europene, sunt angrenaţi în Liga Naţională de Baschet alături de echipele lor de club şi nu vor juca la Doha. FIBA 3x3 All Stars reuneşte în Qatar şase echipe: câştigătoarea circuitului mondial, echipele celor mai bine clasaţi jucători din Europa, America şi restul lumii, echipa celui mai bine clasat jucător din lume la categoria sub 18 ani, precum şi o reprezentantă a gazdelor. Fiecare echipă va primi din start 10.000 de dolari pentru participarea la acest regal al baschetului 3x3, iar câştigătoarea va fi recompensată cu un cec în valoare de 25.000 de dolari. România este una dintre cele mai bine cotate ţări din lume în baschetul 3x3, în anul 2014 câştigând titlul european şi ocupând locul patru la finala circuitului mondial. Totodată, românii au atins faza sferturilor de finală la Campionatele Mondiale de la Moscova şi au obţinut locul doi la Mastersul FIBA de la Praga, în competiţiile masculine, în timp ce fetele au atins faza sferturilor de finală atât la Mondiale cât şi la Europene.