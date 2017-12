România va participa în premieră la Superfinală

La sfârşitul săptămânii trecute, la Scheveningen (Olanda), a avut loc al patrulea şi ultimul turneu al Euroligii de fotbal pe plajă. Naţionala României a reuşit o surprinzătoare calificare pentru Superfinala din Portugalia, în urma unei victorii istorice împotriva Spaniei, multiplă câştigătoare de competiţii oficiale europene. În Olanda, tricolorii au pierdut în faţa Rusiei (1-11) şi Elveţiei (4-5), apoi au învins Spania cu 7-6, printr-un gol marcat de Raj Cărăuleanu cu două secunde înainte de finalul partidei! „Nu ne-am prezentat la acest turneu chiar aşa cum aş fi dorit, pentru că ne-au lipsit patru jucători de bază, ca fraţii Marian şi Ionel Posteucă, Ionuţ Florea şi Gabi Dobre, dar şi Adi Pitu, pe care eu îl consider un jucător care poate face diferenţa. Mai mult, primul meci ne-a dat puţin peste cap, cu acea eliminare a lui Croitoru încă din secunda 3. Ne-am revenit apoi, iar în meciurile următoare s-a respectat cu stricteţe tactica de joc. Cu o mobilizare extraordinară, în repriza a treia a partidei cu Spania, am reuşit să revenim de la 6-2 pentru ei. Consider că este o calificare meritată, pentru că acum am început să fim respectaţi în Europa. Să nu uităm că au evoluat în Olanda mai mulţi jucători din echipa a doua, ca să spun aşa, însă tineri ca George Măciucă sau Chirilă pot deveni jucători de bază la naţională”, a declarat Stelică Dămăşaru, antrenorul naţionalei României. „Din punct de vedere al fotbalului pe plajă, această calificare reprezintă un mare câştig. Să ajungem în primele şase echipe ale Europei este o realizare la care, sincer să fiu, nici noi nu ne aşteptam! Turneul a fost foarte greu, pentru că lotul a fost incomplet, însă cei care i-au înlocuit pe absenţi au făcut faţă cu brio. Am reuşit să ne mobilizăm după catastrofalul debut cu Rusia şi în următoarele meciuri am jucat foarte bine”, a spus Viorel Farcaş, vicepreşedinte al Comisiei pentru fotbal în sală şi pentru fotbal pe plajă din cadrul FRF.

Naţionala României îşi va relua pregătirile începând de săptămâna viitoare, pe terenul de la Melody. Superfinala din Portugalia, programată între 26 şi 29 august, va reuni la start Elveţia, Rusia, Spania, Portugalia, Italia şi România.