România va susține lupta împotriva teroriștilor ISIS

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării urmează să decidă modul în care România se va implica împotriva teroriștilor Satului Islamic (ISIS). „Sigur că, la nivelul guvernamental şi în funcţie de discuţiile pe care le avem cu partenerii noştri, vom stabili în ce constă ajutorul României. Noi deja am făcut câteva precizări referitoare la capabilităţile de care dispune România pentru a sprijini lupta coaliţiei internaţionale împotriva Statului Islamic. Eu am precizat că am pus la dispoziţie capabilităţile pe care România le are în lupta împotriva acestui fenomen care duce la uciderea de oameni, lupta împotriva terorismului. Sigur, va fi ajutor umanitar, dar vor fi şi capabilităţi care vor fi puse la dispoziţia forţelor internaţionale în vederea combaterii şi luptei împotriva Statului Islamic“, a declarat, vineri, ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa. Totodată, joi seară, premierul Victor Ponta preciza că România va participa la coaliţia internaţională de combatere a organizaţiei teroriste Statul Islamic, dar nu cu militari, ci cu sprijin logistic, operaţional şi umanitar. „Am anunţat foarte clar, după ce m-am sfătuit cu ministrul Apărării, cu ministrul de Externe, că România va participa la această coaliţie“, a spus Ponta, aflat în SUA pentru Adunarea Generală a ONU.

TERORIȘTII SUA au declanşat o ofensivă împotriva organizaţiei teroriste ISIS, din Irak, în luna august, după ce gruparea, în timpul ultimelor atacuri din nordul ţării, a ucis 500 de persoane, multe dintre victime fiind femei şi copii. ISIS este o grupare religioasă jihadistă, formată în majoritate din etnici sunniţi, care urmăreşte să preia controlul asupra tuturor musulmanilor din regiunea Levant, ce include Iordania, Israel, Teritoriile Palestiniene, Liban, Cipru şi o regiune din sudul Turciei - provincia Hatay. ISIS este atât de radicală încât a fost respinsă până și de gruparea teroristă al-Qaida și are baza stabilită în oraşul nordic Raqqah. Teroriștii se finanțează deja din activitățile proprii și nu se mai bazează pe donațiile susținătorilor din Golf. Din contrabanda cu țiței, gruparea încasează zilnic peste trei milioane de dolari. Printre ultimele victime ale teroriștilor se numără un turist francez și doi jurnaliști americani, care au fost decapitaţi.