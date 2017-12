"România va trebui să deschidă arhivele la intrarea în UE"

- este de părere Joachim Gauck, fost însărcinat federal pentru studierea arhivei serviciului secret est-german

"România şi Bulgaria trebuie să să deschidă dosarele din timpul dictaturii comuniste în momentul aderării la Uniunea Europeană", afirmă Joachim Gauck, fost însărcinat federal pentru studierea arhivei serviciului secret est-german, într-un interviu publicat de Deutsche Welle. El a declarat că, în ţara noastră, "foşti informatori se află în fiecare partid, în fiecare grup social", ei avînd "tot interesul ca lucrurile să nu se desfăşoare după model est-german". "Cred că pentru ambele ţări, România şi Bulgaria, care vor să acceadă în UE, este important să respecte anumite standarde europene valabile. Cel mai important este aici dreptul la autodeterminare informaţională, fiindcă este inacceptabil ca persoanele afectate să nu aibă acces la informaţiile care le privesc, dacă acestea există", a declarat fostul însărcinat federal. Gauck a apreciat că analizarea, "cu mai multă intensitate decît în prezent", a perioadei comuniste, ar fi în beneficiul încrederii în democraţia europeană: "Este important ca ţările postcomuniste să înţeleagă că nu există o continuitate naţională neîntreruptă, care să îndreptăţească afirmaţia «noi am fost întotdeauna români sau bulgari». Nu, dimpotrivă, noi am fost în principal dictatori comunişti sau victime ale dictaturii comuniste". Gauck consideră că noile societăţi democratice din România şi Bulgaria trebuie să evite să trateze dosarele întocmite în timpul dictaturii ca pe nişte documente normale de stat şi trebuie să permită accesul la aceste informaţii, "să nu le ţină pe mai departe sub cheie", acestea fiind solicitări minime, care se vor pune odată cu admiterea în UE. Dînd drept exemplu situaţia Germaniei şi cea a Spaniei, Gauck a afirmat că păstrarea secretului în astfel de situaţii favorizează fosta nomenclatură, ai cărei membri, "deşi au organizat în trecut asuprirea, sînt beneficiarii unei astfel de reglementări". El a încercat să explice că, în statele răsăritene, fostele elite dispun de mult mai multe posibilităţi decît în Germania, atît din punct de vedere economic, cît şi politic: "De aceea, lucrurile se desfăşoară mai anevoios în aceste ţări. În domeniul justiţiei, de exemplu, mulţi judecători sau procurori care activează deja din timpul dictaturii şi care au fost loiali acesteia, au fost menţinuţi în funcţii. Adesea, aceştia au o falsă înţelegere, nedemocratică, asupra a ceea ce înseamnă actul de justiţie".