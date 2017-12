România, vicecampioană la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice

Echipa României, formată din covăsneanul Radu Cotarcea și clujeanul Octavian Buta, reprezentând Universitatea Babeş Bolyai, a obţinut titlul de vicecampioană mondială la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice, organizat în India, primul obținând și locul al VI-lea din lume la vorbitori. Potrivit coordonatorului organizaţiei Saint George Debate Club, din Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, la Chennai (India) a fost organizat Campionatul Mondial de Dezbateri Academice, concurs la care au participat sute de echipe din întreaga lume, care s-au confruntat cu argumente, pe moțiuni extrem de controversate, finala campionatului având loc vineri. Guruianu a menţionat că România a participat cu trei echipe și a reușit o performanță „rară”, având una dintre ele în finală, Radu Cotarcea și Octavian Buta, altă echipă care s-a oprit în semifinale, formată din Ioana Stupariu și Călin Mureșanu, o a treia echipă, formată din debutanții Flaviu Miron și Bogdan Gliga, oprindu-se în grupe, aceştia din urmă fiind câștigătorii din acest an de la Saint George City of Debate. Conducătorul delegației României a fost arbitrul clujean Adi Ghițe, președintele executiv al altei organizaţii de profil, Ardor Transilvania, cu sediul la Cluj, iar cei cinci tineri clujeni, împreună cu covăsneanul Radu Cotarcea, au reprezentat Universitatea Babeș Bolyai. Coordonatorul Saint George Debate Club a menţionat că titlul de vicecampioni mondiali obținut de Radu Cotarcea și Octavian Buta pentru România vine după ce tot ei reușiseră o performanță similară la Europenele din acest an. „Ambele reușite au venit după o așteptare de şase ani, atunci când clujenii Dan Cristea și Nicoleta Lupea reușeau marea și greu de egalat performanța de a obține și titlul mondial, și cel european în 2009”, a mai spus Guruianu. El a precizat că Radu Cotarcea a obținut și locul al VI-lea din lume la vorbitori, la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice, de la Chennai, India. „Participant pentru a treia oară la această competiție, tânărul Radu Cotarcea, din Sfântu Gheorghe, a confirmat statutul de cel mai bun debater al momentului din România, titlu obținut în decembrie la Turneul Campionilor din București, atât la individual, cât și pe echipe. Suntem convinși că datorită unor asemenea performeri atât România, cât și Sfântu Gheorghe se pot și trebuie să se mândrească, ei fiind modelele autentice de promovat pentru tânăra generație”, a subliniat Guruianu. Campionatul Mondial de Dezbateri Academice este cea mai mare competiţie de dezbateri din lume, ediţia precedentă desfăşurându-se la Cape Town, în Africa de Sud. La actuala ediţie a Campionatului Mondial de Dezbateri Academice, care s-a desfăşurat în perioada 26 decembrie 2013 - 4 ianuarie 2014, au fost peste 350 de echipe participante.