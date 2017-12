„Romanian dream”, rădăcini studenţeşti peste hotare

Dornici să aibă parte de cel mai bun start în carieră, tot mai mulți tineri români îşi îndreaptă privirea către instituţiile de învăţământ superior de top din străinătate care, pe lângă un act educaţional de calitate, le pot oferi şi o bază materială performantă pentru studiu. Nici elevii şi studenţii constănţeni nu fac excepţie. Peste o mie de elevi şi studenţi au participat, ieri, la prima ediţie desfăşurată la Constanţa a celui mai mare târg de consultanţă pentru studii în străinătate „World Education”, număr record dacă luăm în considerare faptul că evenimentul a avut loc în intervalul orar 11.00 - 16.00, în mijlocul săptămânii, în timpul anului şcolar. Acţiunea, organizată în cadrul proiectului internaţional „World Education”, derulat de Integral Group (companie internaţională cu 20 de ani de experienţă în consultanţă educaţională pentru studii în străinătate) a avut ca scop nu numai prezentarea ofertei educaţionale a universităţilor de top din lume, ci şi consilierea elevilor şi studenţilor români în ceea ce priveşte modul în care pot aplica pentru aceste universităţi şi care sunt oportunităţile de formare, finanţare şi cazare care le sunt puse la dispoziţie. „Tinerii români trebuie să înţeleagă că, în prezent, studiul în străinătate nu mai reprezintă un lux, o opţiune doar pentru cei bogaţi. Există numeroase programe de finanţare care le sunt puse la îndemână de conducerile universităţilor şi multe burse pe care le pot obţine”, a declarat coordonatorul proiectului din cadrul Integral Group, Svetlan Danev.

SUCCES NEAŞTEPTAT Svetlan Danev a precizat că prima ediţie a târgului a avut loc în 2009, în Bucureşti, de atunci fiind organizate, anual, câte trei ediţii în capitala României. „La insistenţele partenerilor noştri, reprezentanţii universităţilor prezente la aceste acţiuni, am venit şi la Constanţa. Trebuie să recunosc că nu ne aşteptam la un număr atât de mare de participanţi. Ne bucurăm că elevii constănţeni sunt interesaţi de oferta noastră şi luăm în calcul posibilitatea organizării de astfel de evenimente, anual, la Constanţa, pe lângă cele din Bucureşti”, a mai spus Svetlan Danev. În cadrul tâgului, elevii din anii terminali ai ciclului liceal, dar şi studenţii care doresc să devină masteranzi ai unei universităţi din afară au putut analiza ofertele a peste 20 de universităţi de renume din Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Elveţia, Italia, Spania, Grecia şi Statele Unite, Suedia. Pe lângă sutele de elevi din clasele XI-XII şi studenţi aflaţi în ultimul an, ofertele educaţionale au atras şi elevi din ciclul gimnazial.

„Viitorul contează şi este important să ne interesăm de pe acum, să vedem ce opţiuni avem. Ne interesează să studiem în afară pentru că avem parte de o pregătire mult mai bună, profesorii au alt stil de predare, care atrage studentul şi avem mai multe şanse să ne găsim un loc de muncă în străinătate. În România, în prezent, nu avem niciun viitor. Dacă se vor găsi mai multe locuri de muncă pe viitor şi mai bine plătite, vom rămâne, dar acum nu avem şanse”, au spus, completându-se una pe alta, elevele Ana Maria Dragu, Mădălina Bălan, Anca Guşatu şi Ipek Abdula. O asemenea atitudine nu este de condamnat în condiţiile în care, în timpul mandatelor politicienilor portocalii, investiţiile în Educaţie au fost inexistente, iar locurile de muncă au fost decimate. Mai mult, românii au fost alungaţi din ţară chiar de preşedintele Traian Băsescu, care le-a spus, cu nonşalanţă, că sunt liberi să plece dacă nu le convine situaţia din ţară. Pentru a repara răul făcut, actualul premier Victor Ponta a declarat că, în planurile USL de viitor se numără şi reluarea investiţiilor în universităţi, pentru ca, până în 2019 să fie create cel puţin şapte mari centre universitare care să poată concura cu universităţile de top din lume şi a opri exodul tinerilor.

STUDENŢII ROMÂNI, BINE VĂZUŢI ÎN AFARĂ În ciuda prejudecăţilor negative cu care se confruntă românii în străinătate, studenţii noştri sunt consideraţi o achiziţie valoroasă pentru reprezentanţii universităţilor din afară, programele de studiu nereprezentând o provocare foarte mare pentru ei, dacă alegerea a fost făcută în mod corect, ţinându-se seama de aptitudinile tinerilor. „Suntem o universitate mică, care are, anual, aproape 600 de locuri disponibile. Din acestea, românii ocupă 5-10 locuri. Studenţii români sunt foarte buni la cursurile teoretice, însă se descurcă mai greu, la început, la partea practică (specializările noastre privesc formarea de specialişti pentru industria hotelieră şi cursanţii fac practică în domeniile alese). Până la absolvire, însă, ajung să stăpânească şi practica”, a declarat reprezentantul Swiss Education Group, Goran Yordanov. Şi în Italia tinerii români sunt apreciaţi de mediul academic. „Suntem o universitate axată în special pe practică, pentru că specializările noastre ţin de design (grafic, vestimentar, media etc.), iar faptul că studenţii din România pot învăţat foarte repede limba îi ajută să obţină stagii de pregătire în companiile italiene. Toţi românii care au absolvit în anii trecuţi şi-au găsit stagii de pregătire în diverse companii, găsirea unui loc de muncă nereprezentând o problemă pentru ei”, a spus şi reprezentantul International Academy Arts & Design (Academia Internatională de Arte şi Design) din Milano, Italia sau Sonia Miteva. Şi reprezentanţii Hellenic American University s-au arătat impresionaţi de tinerii români. Suntem o universitate tânără, care avem campusuri atât în America cât şi în Grecia, şi suntem interesaţi de tinerii români. Am văzut elevi din clasele IX-XI care vorbesc limba engleză foarte bine. Vom mai veni în România la asemenea evenimente pentru că vrem să atragem un număr cât mai mare de studenţi români”, a spus reprezentantul Hellenic American University, Nick Papakonstantinou.