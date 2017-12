Romanian Music Awards 2011, în septembrie

Cea de-a IX-a ediţie a celebrului concurs din industria muzicală autohtonă, Romanian Music Awards, se va desfăşura în acest an, pe data de 16 septembrie, la Braşov. „Romanian Music Awards este un eveniment cu tradiţie al industriei muzicale româneşti. În fiecare an au urcat pe scenă artişti deosebiţi, care au oferit publicului momente de excepţie. Faptul că piesele artiştilor români au trecut graniţele ţării, reuşind să devină hit-uri în cele mai importante clasamente europene, a pus în evidenţă potenţialul pe care îl avem şi ne-a motivat să ne autodepăşim în fiecare an. Fiind organizat la standardele unui festival internaţional, spectacolul va prezenta publicului o industrie muzicală românească maturizată şi momente artistice memorabile”, a declarat managerul general al Music Channel, Giovanni Francesco.

Trofeul Romanian Music Awards reprezintă o recunoaştere a valorii artiştilor, dar şi a caselor de discuri şi de producţie, de manageri, impresari, de posturile de radio sau cele TV specializate, cât şi a tuturor celor care alcătuiesc industria muzicală românească. Anual, cei mai buni artişti şi cele mai bune piese intră în competiţie la cele 14 categorii care pot fi votate.