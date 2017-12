Românii, abuzați cu RCA-ul

Actul normativ care va reglementa piața RCA este plin de breșe care pot fi speculate ușor de asigurători, de ambiguități și de prevederi extrem de toxice pentru consumatori, avertizează Asociația Service-urilor Auto (ASSAI). Reprezentanții asociației acuză ASF că a negociat legea cu ușile închise și că face tot posibilul să protejeze interesele financiare ale firmelor de profil. Practic, potrivit noii legi, asigurătorii au voie să-i țină captivi pe clienți, să plătească daunele cu un decalaj mai mare decât în prezent și să achite penalități înjumătățite, dacă dau chix. ASSAI a înaintat mai multe propuneri de modificare a legii, dar se așteaptă să fie respinse, pentru că piața asigurărilor ar risca să devină... occidentală.

CONSUMATORI CAPTIVI Asociația Service-urilor din România (ASSAI) avertizează că proiectul legislativ RCA, înaintat de ASF parlamentarilor, conține breșe care pot fi speculate de către asigurători, în detrimentul clienților, evident, precum și diverse prevederi ambigue și interpretabile, plus - bonus! - note de-a dreptul toxice pentru păgubiți. Șeful ASSAI, Cristian Muntean, reclamă faptul că ASF a ținut în secret total redactarea proiectului de lege - „Ăsta este rodul negocierilor cu ușa închisă dintre jucători care nu au decât interese financiare în piața asigurărilor. Îi dau nota 4 actului normativ, pentru că este realizat de niște funcționari de stat cu lefuri de nota 10, care ar trebui să-i protejeze pe cei care cumpără polițe RCA, nu pe cei care le achită salariile, prin contribuții“. Iată doar câteva dintre prevederi - contractul RCA se încheie pentru 12 luni și se prelungește anual, dacă asiguratul nu îl denunță cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare. Un asemenea tip de contract, spune Muntean, ține clientul captiv cât mai mult timp, după modelul practicat de firmele de telefonie - „Ce-i foarte probabil să se întâmple este ca prima inițială, de advertising, să fie mică. Apoi, după 12 luni, când omul a uitat ce și cum, prețul poate fi majorat semnificativ, pe ascuns“. Un alt articol stipulează că despăgubirea se plătește în maximum 15 zile de la depunerea ultimului document necesar din dosarul de daună. Practic, ASF și asigurătorii încearcă să prelungească agonia clienților de la 10 la 15 zile. Ce urmează? 20 de zile? O lună?

PROPUNERI DE BUN SIMȚ Ce se întâmplă totuși dacă firma dă chix? Actul normativ arată că i se va aplica o penalizare calculată pentru fiecare zi de întârziere, prin aplicarea dobânzii ROBOR și a unei marje anualizate de 30%, pentru întreaga sumă neachitată sau diferența rămasă. Evident, nimeni nu înțelege nimic din această prevedere; traduce Muntean - „Practic, se înjumătățesc penalitățile aplicate firmelor care își abuzează clienții. Este greu de înțeles acest comportament pro-asigurător și anti-asigurat din partea ASF“. ASSAI a transmis mai multe propuneri, între care posibilitatea încheierii poliței RCA pentru orice perioadă cuprinsă între una și 12 luni și suspendarea ei. În plus, ASSAI vrea ca RCA să rămână valabilă până la expirarea termenului, chiar dacă asiguratul nu a achitat la timp ratele, caz în care firma are dreptul să aplice penalități de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Asociația se așteaptă ca asigurătorii să respingă în bloc aceste propuneri (deși ele există de mulți ani în alte state comunitare) și să prezinte același veșnic contraargument - „S-ar majora prima RCA“. „Atunci când un asigurător are costuri lunare de închiriere a unui singur spațiu de birouri din Capitală de câteva sute de mii de euro, iar clădirea se află în proprietatea acționarului societății respective, sau când aceeași firmă plătește reasigurare uriașă, supradimensionată, unei societăți din cadrul aceluiași grup-mamă... e ușor de înțeles de ce „săracii“ asigurători sunt în pierdere de peste șapte ani, n-au bani de daune și intră în faliment, iar singura scăpare este scumpirea peste măsură a RCA“, conchide Muntean.