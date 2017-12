Românii ar trebui să primească vize americane de la… UE

Subiectul vizelor americane pentru români este, după părerea premierului României, Tăriceanu, un topic ce ne exclude pe noi, ca naţiune şi care se topeşte, calm, în îndelung controversata globalizare. Tăriceanu este de părere că problema vizelor pentru cetăţenii români care doresc să intre în SUA nu este una politică, ci una determinată de numărul mare al solicitărilor respinse. Premierul a arătat că preşedintele SUA i-a transmis, în discuţia avută la Bucureşti, că ridicarea vizelor pentru români depinde de Congresul american. „Mi-a spus că nu este o problemă politică, ci are ca şi criteriu plafonul de refuzuri. Cred că, din punctul nostru de vedere, este avantajos să se rămînă la o negociere SUA - UE în chestiunea ridicării vizelor. UE are forţă mai mare decît are astăzi România într-o negociere cu SUA”, a declarat Tăriceanu. Într-o întîlnire ce a avut loc la începutul lunii aprilie, preşedintele George Bush l-a asigurat pe premierul Tăriceanu că partea americană va încerca să rezolve problema vizelor pentru români într-un mod transparent, în care să fie explicate clar motivele pentru care se refuză acordarea acestora. Bush a declarat că autorităţile americane vor colabora cu Executivul român pentru a descoperi motivul pentru care rata de respingere a cererilor de acordare a vizelor se menţine la un nivel ridicat. Pe de altă parte, liderul american a precizat că solicitanţii vizelor trebuie să înţeleagă ce anume presupune procesul de acordare a acesteia. Problema vizelor pentru cetăţenii români care doresc să intre pe teritoriul SUA a fost dezbătută şi la întîlnirea dintre preşedintele George Bush şi omologul său român, context în care liderul american a afirmat că înţelege frustrarea românilor în ceea ce priveşte vizele, adăugînd că autorităţile de la Washington vor colabora pentru îmbunătăţirea legii.