Românii au buget mai mic pentru Crăciun

Potrivit unui studiu realizat de Mednet Marketing Research Center (companie ce oferă servicii de cercetare de marketing), două treimi dintre români care trăiesc la oraş au un buget mediu pentru Crăciun şi Revelion mai mic decât anul trecut şi cu 31% redus faţă de 2009. Studiul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ pentru Bucureşti şi oraşele cu peste 100.000 locuitori, în perioada 7- 12 decembrie 2011. Astfel, criza afectează din ce în ce mai mult şi sărbătorile de iarnă ale românilor, bugetul mediu alocat pentru Crăciun şi Revelion fiind de 1.046 de lei, comparativ cu 1.052 de lei în anul 2010 şi 1.523 de lei în 2009. Aproape 65% dintre respondenţi au afirmat că bugetul din acest an este mai mic decât cel din 2010. Pentru produsele alimentare cumpărate în perioada sărbătorilor de iarnă, orăşenii intenţionează să aloce în medie 422 lei, comparativ cu 491 lei în 2010 şi 556 lei în 2009. Faţă de anul trecut, produsele nealimentare specifice sărbătorilor de iarnă (haine, încălţăminte, cosmetice etc.) au o pondere mai mare în bugetul de cheltuieli, fiind alocată, în medie, suma de 397,72 lei acestei categorii de produse, comparativ cu 302,07 lei în anul 2010 şi 321,09 lei în 2009. În ceea ce priveşte călătoriile în această perioadă, doar 15% dintre persoanele intervievate au alocat buget pentru acest tip de cheltuieli, suma medie fiind de 1.332 lei, comparativ cu 1.351 lei anul trecut şi 1.312 lei în 2009. O altă categorie de cheltuieli generate de sărbătorile de iarnă este cea a „ieşirilor în oraş, la restaurant”, pentru care persoanele intervievate intenţionează să aloce, în medie, 366 de lei, comparativ cu 302 lei în 2010 şi 346 lei în 2009. Cu toate că procentajul celor care intenţionează să ofere cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă este în uşoară creştere comparativ cu anul trecut (82,4% în 2011, faţă de 80,5% în 2010), suma medie alocată pentru acestea este mai mică. În acest context, bugetul pentru cadouri are o valoare medie de 348,87 lei, comparativ cu 413,1 lei în anul 2010 şi 526,82 lei în 2009.