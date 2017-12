Românii au economisit şi în perioada de criză

Clienţii nu s-au oprit din economisit, ceea ce arată că au învăţat să trăiască în condiţii de criză şi au realizat că nu pot supravieţui decât dacă au plasamente, a declarat şeful OTP Bank România, Lazslo Diosi, care anticipează că dobânzile la depozite se vor plasa la 6% la finele acestui an. „În contextul în care îmbunătăţirea economică este stabilă, dar lentă, nu cred că ratele la depozite pot scădea în regiunea de 5%, ci că vor rămâne în regiunea de 6% la finele anului”, a spus directorul general al OTP Bank România. El a afirmat că banca vrea să-şi reducă în acest an raportul dintre credite şi depozite, prin majorarea soldului împrumuturilor în medie cu 8% şi a portofoliului de plasamente atrase cu peste 20%. „Suntem în conformitate cu planul deja. O majorare a depozitelor cu 20% nu este mult, în condiţiile în care, anul trecut, am înregistrat un ritm de creştere mai alert. Clienţii nu s-au oprit din economisit, ceea ce arată, în primul rând, că au învăţat să trăiască în condiţii de criză şi, în al doilea rând, că au realizat că nu pot supravieţui decât dacă au economisiri”, a spus Diosi. El consideră că oamenii au învăţat cum să-şi plătească ratele şi să-şi regrupeze cheltuielile. „Oamenii au recunoscut că există o criză şi au început să-şi regrupeze cheltuielile şi să vadă cum se descurcă cu salarii şi bonusuri mai mici. În mod cert, 2010 este anul stabilizării şi începerii creşterii, iar 2011 va fi anul adevăratei reveniri”, a declarat Diosi.