Românii au prins „gustul” comerţului electronic

Valoarea comerţului electronic cu plata online prin carduri bancare a crescut în primele nouă luni ale anului cu 75% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 69,5 milioane euro, conform datelor RomCard, citate de Gecad ePayment, producătorul platformei de comerţ electronic. RomCard este procesatorul tranzacţiilor cu carduri în România şi are 150 de comercianţi activi certificaţi în sistemul 3D Secure. „Dinamica ultimelor luni ne arată că, într-adevăr, comerţul electronic românesc mai are loc de creştere, chiar şi în perioade economice mai dificile. Mai mult, această evoluţie atestă faptul că românii au devenit din ce în ce mai familiarizaţi cu cumpărăturile online şi, prin urmare, ne aşteptăm ca la finalul lui 2009 bilanţul să arate astfel: 93 milioane euro tranzacţionaţi, 1.200.000 de tranzacţii”, a declarat directorul general al RomCard, Marin Mitroi. Numărul de tranzacţii înregistrate în ianuarie-septembrie 2009 a fost de aproximativ 886.000, aproape dublu faţă de primele nouă luni din 2008. Prin platforma ePayment au fost derulate 784.000 de tranzacţii, cu o valoare totală de peste 65 milioane euro. „Pînă în prezent, comerţul electronic cu plata prin card bancar s-a dovedit a fi unul dintre domeniile foarte puţin afectate de perioada dificilă prin care economia românească trece. Dublarea faţă de anul trecut a numărului de tranzacţii derulate prin platforma noastră de comerţ electronic ne îndreptăţeşte să majorăm şi estimarea volumului de tranzacţii pentru finalul de an. Astfel, ne aşteptăm ca magazinele online cliente să deruleze prin ePayment tranzacţii de peste 80 milioane euro în 2009”, a adăugat directoul executiv al Gecad ePayment, Carmen Sebe. În al treilea trimestru al anului, magazinele care utilizează sistemul de plată online ePayment au avut o creştere a volumului de plăţi prin card bancar de 7% faţă de perioada aprilie-iunie 2009. Valoarea medie a unei tranzacţiei a avut o evoluţie ascendentă în 2009, ajungînd în al treilea trimestru la 88 euro, faţă de un minim de 77 euro înregistrat în primele trei luni ale anului. Per total, în primele trei trimestre s-a înregistrat o medie de 83 de euro pe tranzacţie, ajungîndu-se la aproximativ aceeaşi valoare medie a anului 2008, respectiv de 84 euro pe tranzacţie. În al treilea trimestru al anului, niciun domeniu nu a înregistrat o creştere spectaculoasă, însă este de remarcat faptul că în domeniul eTail IT s-a oprit scăderea observată în prima jumătate a anului, în trimestrul trei înregistrîndu-se chiar o creştere cu 13% a numărului de tranzacţii faţă de trimestrul anterior, conform informaţiilor oferite de platforma de comerţ electronic ePayment. „Pentru ultimul trimestru al anului ne aşteptăm la o evoluţie mai puţin spectaculoasă decît pînă acum. Chiar şi aşa, dacă estimările noastre se vor adeveri, 2009 va marca o creştere aproape dublă a comerţului electronic cu plata prin card faţă de 2008”, a arătat Sebe.