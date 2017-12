Românii care lucrează în Spania trimit cei mai mulţi bani acasă

Plecaţi în lumea largă pentru a-şi clădi un viitor mai bun, românii care muncesc în întreaga Europă, din Norvegia şi Danemarca, pînă în Grecia, Italia sau Spania, trimit în fiecare an miliarde de euro în ţară. Cei care reuşit să strîngă ceva deoparte au ajuns principalii investitori în locurile din care au plecat, însă mai mulţi preferă siguranţa conturilor bancare din ţară. Dacă în urmă cu patru ani, sumele trimise în ţară s-au ridicat la doar două miliarde de euro, Banca Naţională a României (BNR) a estimat pentru acest an circa 5 miliarde de euro. Suma record trimisă de românii de peste hotare, cu un miliard mai mare decît cea înregistrată în 2006, îi pune pe aceştia pe aceeaşi treaptă cu investitorii străini din ţara noastră. Cum Spania este una dintre ţările preferate de românii care aleg calea străinătăţii, cei care lucrează în Peninsula Iberică trimit cei mai mulţi bani acasă. După sud - americani, românii sînt imigranţii din Spania avînd cea mai intensă activitate financiară, numai în prima jumătate a acestui an fiind raportate venituri de peste 2,5 miliarde de euro. Situaţia este identică şi în cazul românilor care lucrează în Italia şi Grecia, banii trimişi de aceştia fiind investiţi în case şi terenuri, sau în modernizarea celor pe care le-au lăsat în urmă. Potrivit unui studiu realizat de BNR, fenomenul a cunoscut o amploare deosebită în România, mai ales că banii veniţi din Occident au o pondere importantă din Produsul Intern Brut al ţării.