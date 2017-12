Românii care pleacă mult timp din ţară fără să anunţe Fiscul, amendaţi din 2018

23:31:38 / 08 Septembrie 2017

Neclaritate

In tot acest cod fiscal exista totusi o neclaritate: ce se intampla in cazul in care plec din tara, ma angajez la un angajator străin , plătesc taxe si impozite către statul străin , dar totusi in urma chestionarului depus la fisc, chiar daca din chestionarul depus reies clar lucrurile anterior mentionate, fiscul va considera ca am totusi domiciliul fiscal in Romania? Voi fi cumva impozitat suplimentar si de către statul roman? Daca este asa , inseamna ca este cea mai mare magarie inventata vreodată de politicienii romani .