Românii caută să obţină mai mulţi bani prin refinanţarea creditelor

Majoritatea clienţilor care apelează la o altă bancă pentru refinanţarea de credite vor să obţină bani în plus, a declarat vicepreşedintele responsabil cu divizia de retail a Raiffeisen Bank România, Răzvan Munteanu. „Majoritatea indivizilor care solicită refinanţare, şi cei care vin şi cei care pleacă, solicită bani în plus. Cred că este foarte, foarte mic procentul de clienţi care vor o refinanţare exclusiv pentru a se muta de la o bancă la alta”, a spus Munteanu. El a spus că, în ultimul an, banca a pierdut 240.000 de clienţi şi a câştigat circa 350.000 de pesoane. Guvernul a aprobat, în luna iulie, ordonanţa privind creditele populaţiei prin care s-a decis inclusiv limitarea la maxim 1% a comisionului de rambursare anticipată pentru toate creditele, inclusiv pentru cele aflate deja în derulare. Potrivit afirmaţiilor lui Munteanu, motivul pentru care este o oportunitate refinanţarea nu are legătură cu ordonanţa, ci cu faptul că diverse bănci, în contextul crizei economice, au dificultăţi, mai mici sau mai mari, de a-şi proteja expunerile. „Sunt bănci extrem de rezervate la creditare. Acum un an dacă făceam tentativa asta, aceeaşi bancă îi spunea „lasă că îţi dau eu banii ăia în plus”. Acum nu îi mai spun şi de aceea este un moment pentru refinanţare”, a spus oficialul Raiffeisen Bank România. Pe de altă parte, el consideră că, în prezent, concurenţa între bănci se manifestă pe segmentul consolidării relaţiei cu clienţii, mai exact pe convingerea persoanelor să lucreze numai cu o bancă.