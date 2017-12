Românii, cei mai nemulţumiţi de măsurile guvernamentale anti-criză

62% dintre români sînt de părere că Guvernul de la Bucureşti a cheltuit prea puţini bani pentru a rezolva problemele economice ale populaţiei, trei români din patru spunînd că familia lor a fost afectată de criză, arată studiul Transatlantic Trends, publicat ieri. Think-tank-ul american-german Marshall Fund of the United States (GMF) a lansat, ieri, la Washington, studiul Transatlantic Trends. Sondajul de opinie a fost realizat între 9 iunie şi 1 iulie 2009, în SUA şi în 12 ţări europene: Bulgaria, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Turcia şi Marea Britanie. În privinţa crizei economice, 73% dintre români susţin că ei şi familia lor au fost afectaţi personal de recesiunea economică. În asentiment sînt şi bulgarii (74%) şi slovacii (73%). Pe de altă parte, în Polonia şi Europa de Vest, populaţia este mai puţin afectată. Astfel, numai 46% dintre polonezi spun că au resimţit criza personal, 20% dintre olandezi şi 42% dintre francezi. În altă ordine de idei, 86% dintre români se declară preocupaţi de criza economică mondială. În Bulgaria, 90% dintre cei chestionaţi au aceeaşi preocupare, precum şi 77% dintre polonezi, 82% dintre francezi, 89% dintre germani, 90% dintre italieni şi 92% dintre spanioli. Un aspect notabil privind atitudinea românilor este sesizabil în legătură cu cheltuielile guvernamenale privind combaterea efectelor crizei. 62% din românii chestionaţi sînt de părere că Guvernul român a cheltuit prea puţin pentru a rezolva problemele economice ale populaţiei, iar 9% sînt de părere că Guvernul a cheltuit exact suma potrivită. Numai 12% dintre români au spus că li se pare că Guvernul a cheltuit prea mult. Nicio altă ţară din cele inculse în studiu nu are un procentaj la fel de mare ca România în ceea ce priveşte ideea că Guvernul ar fi cheltuit prea puţin. Românii par să aibă şi o atitudine intervenţionistă, fiind singurii din regiune care se pronunţă în proporţie de 79% în favoarea implicării statului pentru regularizarea pieţei. De o părere similară sînt şi 70% dintre bulgari, 72% dintre polonezi şi 67% dintre solvaci. Dintre vestici, cei mai intervenţionişti sînt francezii, cu 89%, şi portughezii, cu 90%. Cei mai puţin intervenţionişti sînt germanii, 30% dintre ei respingînd această idee. În plus, 81% dintre români sînt de părere că ar trebui să cumpere mai multe produse româneşti şi să nu se preocupe de partenerii economici. Referindu-se la un alt capitol, aproape trei români din patru (71%) îşi doresc reducerea sau retragerea trupelor române din Afganistan, românii fiind şi cei mai sceptici din Europa privind capacitatea lui Obama de a gestiona stabilizarea Afganistanului, arată studiul Transatlantic Trends. În ceea ce priveşte încrederea românilor în capacitatea lui Obama de a gestiona problematica stabilizării Afganistanului, aceasta este cea mai redusă din Europa. Numai 40% dintre români se arată încrezători în Obama în acest sens, în timp ce 80% dintre bulgari şi 53% dintre polonezi îşi dau votul de încredere. De altfel, România nu are încredere nici în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte stabilizarea situaţiei din Afganistan. Numai 42% din românii chestionaţi au spus că sînt încrezători că UE poate gestiona această responsabilitate. Pe de altă parte, 100% din bulgari s-au arătat siguri că Uniunea va putea rezolva problema.