Românii cheltuiesc de 4 ori mai puţin decît vesticii pentru servicii de telefonie-Internet-tv

Românii cheltuiesc, în medie, 70-80 de lei/lună pentru servicii de telefonie, acces la Internet şi televiziune, sumă care reprezintă aproximativ 8% din bugetul mediu al unei familii, potrivit datelor unui studiu realizat de către compania de comunicaţii Digital Cable Systems (DCS). “Această sumă este mult mai mică decît cea cheltuită în statele din vestul Europei, unde aceasta se încadrează într-un interval cuprins între 60-80 euro/lună. Preţurile serviciilor de telecomunicaţii în România reprezintă în medie 25-30% din preţul serviciilor similare din punct de vedere calitativ şi al funcţionalităţii oferite în Europa de Vest”, arată DCS. Directorul general al DCS, Dinu Malacopol, a afirmat că România rămîne în continuare o piaţă guvernată de preţ, pentru toate categoriile de servicii şi produse de telecomunicaţii. “Cu toate acestea, în ultimul an, putem observa o creştere a aşteptărilor clienţilor privind calitatea serviciilor şi caracteristicilor acestora. Deşi cu un grad de penetrare de peste 100%, în cazul unor anumite tipuri de servicii (cum este, spre exemplu, telefonia mobilă), piaţa din România mai are încă un potenţial de creştere crescut pe servicii de telefonie-Internet-televiziune”, a spus Malacopol. Conform datelor obţinute de companie, în prezent, cel puţin 60% dintre gospodăriile din România au televiziune prin cablu sau satelit, 25% utilizează servicii de internet, iar procentul celor care dispun de un post de telefonie fixă se îndreaptă tot către 25%. “Dintre aceste tipuri de servicii, Internetul are chiar şi în contextul actual cel mai mare potenţial de creştere, cu rate de peste 10% annual”, mai precizează compania. De asemenea, DCS estimează că şi serviciile de tip triple-play (voce, Internet şi TV) vor avea o creştere de cel puţin 10%, ducînd astfel, la sfîrşitul anului 2009, la un avans al ponderii pachetelor integrate în totalul serviciilor de telecomunicaţii furnizate de către companiile prezente pe piaţa locală. Înfiinţat în anul 2005, prin fuziunea mai multor companii de cablu TV, grupul DCS este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de telecomunicaţii de pe piaţa autohtonă. DCS furnizează servicii de transmisie prin cablu a programelor de televiziune, soluţii de transmisiuni date şi acces Internet, precum şi telefonie fixă, atât pe segmentul business cât şi pe cel al clienţilor rezidenţiali.