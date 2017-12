Românii consumă mult mai puţină miere decît restul europenilor

Producţia de miere din România va creşte în acest an cu 17,5%, la 23.500 de tone, comparativ cu anul trecut cînd au fost produse circa 20.000 de tone, peste 50% din cantitate urmînd să fie livrată la export, potrivit Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACAR). „În perioada ianuarie-august s-au produs 21.500 de tone de miere, rezultatele fiind bune. Ne-a salvat producţia de miere de salcîm, deşi iniţial semnalele nu indicau un an bun. A mers bine şi producţia de floarea-soarelui şi tei, care diferă în funcţie de judeţ. Pentru 2009 estimăm o producţie de miere de 23.000-23.500 de tone, faţă de anul trecut, cînd au fost circa 20.000 de tone”, a declarat, vineri, la deschiderea Tîrgului Naţional de Miere, preşedintele ACAR, Ioan Fetea. El a adăugat că, în ceea ce priveşte cantitatea de miere care va fi exportată în acest an, aceasta va reprezenta 50% din producţia totală, iar principalele pieţe de export sînt Germania (80%), Italia şi Ungaria. Referitor la consumul de miere din ţara noastră, Fetea a precizat că nivelul este, în prezent, de circa 300-500 de grame pe cap de locuitor, valoare redusă comparativ cu ţări precum Germania sau Austria, unde se consumă circa 4-5 kilograme. Totuşi, consumul este în creştere, în 2006 acesta situîndu-se la doar 50-60 de grame pe cap de locuitor. “Am intervenit la Parlament şi alte instituţii de conducere pentru a impulsiona creşterea consumului de miere, printr-o lege care încă nu se aplică. Nu am ajuns la niciun rezultat pentru că se consideră că mierea, cu un indice glicemic foarte ridicat, duce la apariţia diabetului, ceea ce nu este însă adevărat”, a spus Fetea. În opinia sa, principalele probleme cu care se confruntă apicultorii sînt accesarea fondurilor europene, taxele pentru mijloacele de transport, dar şi subvenţiile pentru polenizarea culturilor apicole. “Încercăm obţinerea unor subvenţii pentru polenizarea culturilor apicole, cum se întîmplă în Franţa, Italia sau Austria, unde există companii mari care plătesc aceste subvenţii. În România nu avem societăţi puternice pe apicultură care să plătească polenizarea, de aceea am apelat la minister, pentru subvenţii”, a spus Fetea. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), în acest an au fost înregistraţi 620 de apicultori, ceea ce reprezintă 15% din totalul operatorilor existenţi. În ceea ce priveşte producţia autohtonă de miere ecologică, consilierul superior pentru agricultură ecologică din cadrul MAPDR, Teodora Aldescu, a menţionat că în acest an se vor înregistra 2.800 de tone, dintre care 1.400 de tone va fi exportate. Producţia estimată pentru acest an este cu 5,6% mai mare faţă de cea din 2008. Potrivit consilierului, numărul de familii de albine a ajuns în acest an la 68.500, faţă de 2006 cînd existau 37.260 de familii. Aldescu a mai spus că vineri se va întîlni cu asociaţiile producătorilor din industrie pentru o analiză asupra lanţului valoric al mierii de pe pieţele de export. “Este vorba despre o analiză a lanţului valoric al mierii certificate ecologic, pentru a elabora strategiile necesare astfel încît mierea să fie valorificată la adevărata ei valoare. Din România, mierea pleacă în vrac, ne interesează să ştim cum ajunge în ţările de export şi la ce preţ, pentru a analiza care sînt pierderile de valoare înregistrate”, a mai spus Aldescu.