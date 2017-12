Românii, copleşiţi cu scumpiri

IEFTINIREA PÂINII, LA MÂNA PRODUCĂTORILOR Ca în fiecare an, 1 septembrie aduce numeroase schimbări de ordin fiscal şi, ca în fiecare an, cele mai multe sunt de rău augur. În 2013, „vedetele” toamnei sunt accizele majorate la băuturi alcoolice şi produse de lux, biletele mai scumpe la călătoria cu trenul (dar cine Dumnezeu mai merge cu trenul?) şi, într-o notă mai optimistă, TVA redusă, de 9%, la produsele de panificaţie. Măsura din urmă, lung dezbătută cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional, este cu du-te-vino. Guvernul vrea să reducă evaziunea fiscală din sectorul pâinii şi să aducă mai mulţi bani la stat. Dar, potrivit patronatelor, afacerile „la negru“ reprezintă în jur de 80% din totalul industriei. Aduşi în legalitate (ţinta este ca „zona gri“ să ajungă de la 80 la 20%, dar pare imposibil), producătorii ar putea fi tentaţi să reducă şi preţurile, cu 10, 15, poate chiar 20%. Atenţie - ar putea fi; deşi există o înţelegere între Guvern, patronate şi marii retaileri, trebuie să înţelegem că firmele vor decide singure dacă îşi ieftinesc sau nu produsele. Practic, nimeni nu garantează că vom plăti 80 - 90 bani pentru o pâine, însă va trebui să suportăm accizele mai mari, care au fost majorate tocmai pentru a contra impactul negativ la buget al reducerii TVA pentru panificaţie de la 24 la 9%. Rămâne de văzut cum va funcţiona programul. În cazul în care rezultatele sunt pozitive (pentru autorităţi, evident), TVA de 9% ar putea fi extinsă şi în alte domenii (carne etc).

LUXUL ARDE BUZUNARELE Până atunci, va trebui să suportăm o creştere aproape record a accizei la băuturi alcoolice, cu 33%, de la 750 la 1.000 euro / 100 litri alcool pur. Până şi ţuica făcută acasă, pentru consumul propriu, va fi taxată. Mai exact, pentru băuturile de 25 - 35 grade, acciza creşte de la 5,5 la 7 lei/litru, iar pentru cele de peste 50 grade, taxa sare de 11 lei/litru. În traducere liberă, toate băuturile pe care le cumpărăm din magazine se vor scumpi cu 20 - 25%. Vai de Crăciunul nostru! Şi luxul se scumpeşte cu seriozitate, după cum urmează: bijuteriile din aur, cu excepţia verighetelor, vor primi o acciză de un euro pe gram (până la 14 carate), respectiv 2 euro pe gram (peste 14k); la blănurile naturale, accizele vor fi calculate în funcţie de valoare - spre exemplu, la o haină de blană de până la 1.500 euro se va achita o acciză de 50 euro. La o haină mai scumpă de 6.000 euro, acciza ajunge la 1.200 euro; de asemenea, maşinile de lux, adică cele cu capacitate cilindrică mai mare de 3.000 cmc, indiferent dacă sunt noi sau rulate, vor aduce în dar o acciză de un euro/cmc, inclusiv pentru persoane fizice. De altfel, de la 1 septembrie, taxa de mediu va fi achitată şi pentru vehiculele dobândite prin partaj. Nu în ultimul rând, autorităţile au introdus accize noi şi pentru cei care cumpără bijuterii din platină, iahturi şi arme de vânătoare sau de uz personal. Guvernul speră să obţină 300 milioane de lei din noi majorări, însă economiştii spun că avem de-a face cu o situaţie de genul „ce iei pe mere dai pe pere” - n-ar fi exclus ca evaziunea fiscală să se mute din piaţa pâinii în cea a băuturilor şi bunurilor de lux, augmentând evaziunea deja existentă.

BILETELE DE TREN, SCUMPITE CU 10% Preţurile biletelor de tren vor creşte diferenţiat de la 1 septembrie, cu până la 10%, măsura fiind aprobată de Ministerul Transporturilor pe baza evoluţiei inflaţiei şi majorării, în ultimii doi ani, a costurilor CFR Călători pentru energie, piese şi combustibil.