Românii cumpără alimente cu gramul

Supravieţuirea în România capătă accente dramatice. Din punct de vedere alimentar România se bazează, în mare parte, pe importuri, iar pe plan intern, producţia agricolă este acaparată de firme străine, spunea, recent, preşedintele Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR), Viorel Matei. De asemenea, dacă se mai produce ceva românesc, intermediarii, care sunt la putere, au grijă ca aceste produse să ajungă la populaţie la un preţ mai ridicat decât produsele din import, după cum tot anunţă ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, dar nu ia nicio măsură. Dacă, până recent, aceste aspecte nu s-au prea simţit, acum, din cauza situaţiei financiare dificile, lipsa unei producţii agricole interne, care să ofere mâncare la un preţ decent populaţiei, începe să se vadă. În ţară, lumea a început să cumpere produse alimentare de bază cu gramul şi comercianţii susţin că numărul celor nevoiaşi este în creştere, majoritari fiind pensionarii. “Eu vând de 15 ani, dar ca anul ăsta, cel puţin acuma, de vreo jumătate de an, nu am văzut aşa sărăcie, iar situaţia se înrăutăţeşte de la zi la zi. Şi am făcut o ofertă specială, vindem la preţ de depozit şi tot nu se vinde. Se vinde cu suta de grame. De un leu zahăr, de un leu orez, de 40 de bani sare”, a spus un vânzător.

CA ÎN CEL MAI NEGRU COMUNISM. Conform liderului FNPAR, situaţia este asemănătoare cu cea din anii 1954-1955. “În ’54-’55 lumea cumpăra zahăr şi carne cu suta de grame. Cine lua 200 de grame era chiabur.

„DE VINĂ ESTE MENTALITATEA NOASTRĂ DE SLUGI. DACĂ ÎMPĂRŢIM UN OU ÎN DOUĂ, TREBUIE SĂ ŞTIM PENTRU CE O FACEM”,

a declarat Viorel Matei. El a adăugat că nu vede nicio ieşire din situaţia actuală, poate doar o intervenţie divină. “Să dea Dumnezeu să fie bine în România. Asta pentru că suntem la mila Lui. Consider că 30% din populaţie ne va părăsi. Cei ca mine sunt prea bătrâni, dar cei tineri nu vor suporta situaţia de aici şi vor fugi afară”, a mai declarat Matei.