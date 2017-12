Românii cumpără mezeluri de trei ori pe săptămână

Unele dintre cele mai apreciate alimente în România sunt mezelurile. Modalitatea de preparare? Preponderent sandwich-urile! Potrivit unui studiu al producătorului de profil Meda, românii cumpără câte 200-300 de grame de mezeluri, în medie, de trei ori pe săptămână, iar consumul cel mai ridicat se înregistrează toamna, potrivit reprezentanţilor Meda, firmă deţinută de Luchi Georgescu, proprietar al Vincon Vrancea. Piaţa de mezeluri este estimată la aproximativ 800 de milioane de euro, iar consumul scade în postul Crăciunului, în luna ianuarie şi în perioada Paştelui. Reprezentanţii companiei au afirmat ieri, într-o conferinţă, că în perioada de criză din ultimii ani este o performanţă pentru un producător de mezeluri dacă reuşeşte să nu înregistreze pierderi. „Materiile prime pentru mezeluri s-au scumpit la sfârşitul anului trecut cu 30-60%, în principal membranele. Am plătit 500.000 de euro diferenţă de preţ doar pentru membrane şi un milion de euro în plus pentru carnea de porc, care s-a scumpit la rândul ei“, a spus Luchi Georgescu. Meda estimează pentru acest an o cifră de afaceri de 28,5 milioane de euro, cu 5% mai mare comparativ cu anul 2012. Aproximativ 10% din volumul producţiei este exportat în ţări în care există comunităţi mari de români.