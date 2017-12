Românii dau 2.000 de euro pentru Oktoberfest

Oktoberfest, una dintre cele mai mari serbări populare din lume, atrage turişti de pe întregul mapamond. Peste 300 de români plătesc mai mult de 2.000 de euro de persoană pentru a ajunge câteva zile la Oktoberfest, care are loc la Munchen, în perioada 20 septembrie - 5 octombrie. Potrivit agenției Perfect Tour, „în perioada Oktoberfest, cu greu poți găsi în Munchen o cameră mai ieftină de 300 de euro pe noapte, chiar și la două stele. Estimăm că peste 300 de români merg la acest eveniment și cheltuiesc pe un city break la Munchen, în această perioadă, peste 2.000 de euro". Directorul agenţiei, Sorin Văduvoiu, a explicat că doar tariful pentru 3-4 nopți de cazare costă mai mult de 1.000 de euro, la care se adaugă biletul de avion și cheltuielile cu mâncarea. În orice altă perioadă, un city break la Munchen nu costă mai mult de 500 de euro. "Acești turiști sunt în scădere de la an la an. E un produs foarte scump pentru ce oferă. Cei care merg acum la Munchen sunt oameni din industria băuturii sau fani ai berii care au bani și care oricum cheltuiesc pe un concediu 5-6.000 de euro și nu contează dacă mai dau 2.000 de euro pentru un city break. Se duc pentru atmosferă și pentru experiență", a mai spus Văduvoiu.