Românii dau năvală peste hotare, străinii se ţin departe de România

• Pe fondul creşterii preţurilor la combustibil, tarifele pachetelor turistice pentru sărbătorile de iarnă în România au crescut cu 10-20%

• În comparaţie cu anul trecut, cu 25% mai mulţi români cumpără sejururi de sărbători în ţară

Agenţiile de turism sînt din ce în ce mai solicitate de români. Deşi au existat incidente, încrederea românilor în aceste structuri a crescut considerabil. Potrivit datelor Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), peste 200.000 de români vor petrece în acest an sărbătorile de iarnă prin intermediul agenţiilor de turism, cu 25% mai mulţi decît anul trecut, în condiţiile în care 70% dintre aceştia vor opta pentru sejururi destinaţii interne. „Numărul românilor care vor alege destinaţii interne va fi de circa 140.000, în creştere cu 10-15% faţă de 2007. Din totalul cifrelor, 25-30% vizează perioada Crăciunului, iar restul Anul Nou. Pe partea de extern, dacă în 2007 estimam un număr de 40.000 de români care achiziţionau pachete pentru vacanţele în străinătate, anul acesta volumul a crescut cu peste 30%, raportul fiind de 1/3 în favoarea României”, a declarat purtătorul de cuvînt al ANAT, Traian Bădulescu. În ceea ce priveşte turiştii străini care vor veni în România în perioada sărbătorilor de iarnă, numărul acestora se menţine şi în acest an inferior celui al românilor care pleacă în străinătate. “Nici anul acesta de Revelion nu stăm bine la capitolul incoming, cifrele fiind mai mici faţă de cele pe outgoing. În general, turiştii vin din Europa Occidentală, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania, Italia, dar şi SUA şi Japonia, cu toate că în aceste ţări procentajul este mult mai mic. Aceştia aleg în vacanţele lor să se cazaze de obicei la pensiunile rurale”, a explicat Bădulescu. Majoritatea turiştilor străini care îşi petrec vacanţele de iarnă în România se vor îndrepta şi în acest an spre Maramureş şi Bucovina, dar şi spre Valea Prahovei, Poiana Braşov, Cîmpulung Moldovenesc sau Borşa. Şi preferinţele clienţilor români, rămîn stabile, cele mai căutate destinaţii rămînînd Valea Prahovei, Poiana Braşov, Predeal şi zona Bran-Moeciu, iar pe partea de extern, Austria, urmată de zona montană a Bulgariei, destinaţie pentru care cererea a crescut mult faţă de 2007. De asemenea, un număr important de români se îndreaptă spre staţiuni din Italia, Franţa şi Elveţia, în timp ce o parte dintre ei aleg ţări mai calde, precum Egipt, Grecia, Turcia şi Tunisia. Oraşele europene sînt şi ele la mare căutare, printre acestea Paris, Barcelona, Praga, Lisabona sau Viena. Aproape 1.000 de turişti români au ales să-şi petreacă sărbătorile de iarnă în locuri exotice, precum insulele Maldive, Cuba sau Bora Bora. „Agenţiile de turism fac tot posibilul să păstreze preţurile pachetelor turistice de anul trecut, de aceea tarifele nu vor înregistra creşteri majore, ci doar de circa 10-20%, şi asta pe fondul creşterii preţurilor la combustibil”, a spus Bădulescu. El a adăugat că o noutate pentru acest an o reprezintă faptul că agenţiile de turism au început să colaboreze mult mai bine cu proprietarii de pensiuni, care şi-au dat seama că în acest fel îşi pot promova mai bine ofertele. Un sejur în pensiunile din reţeaua ANTREC (Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural) costă 250-600 euro de persoană, de Crăciun şi Revelion, în funcţie de clasificare şi servicii.