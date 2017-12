16.528 de români au averi de peste un milion de dolari, doi dintre ei fiind chiar miliardari, fapt care plasează România pe locul 47 în lume, după numărul persoanelor bogate, într-un clasament întocmit de Credit Suisse. Averea medie a unui român, de 13.987 dolari, pune România pe locul 59 din 160 de state analizate. „România are 14.578 de locuitori cu averi cuprinse între unu şi 5 milioane dolari, 1.173 de persoane cu averi de 5 - 10 milioane dolari, 685 cu 10 - 50 milioane, 55 cu 50 - 100 milioane de dolari şi 32 cu 100 - 500 milioane. Cinci români au averi de peste 500 milioane dolari, doi dintre ei fiind miliardari”, potrivit băncii elveţiene. Averea medie a unui adult din România este de 17.599 dolari, sumă care rezultă din active financiare de 7.859 dolari, proprietăţi de 13.033 dolari (case, terenuri, firme mici etc) şi o datorie medie de 3.293 dolari, în 2011. Totodată, circa un sfert din populaţia adultă a României are o avere medie de sub 1.000 dolari. Majoritatea românilor (44%) au o avere cuprinsă între 1.000 şi 10.000 dolari, în vreme ce puţin peste 29% au între 10.000 şi 100.000 dolari. Potrivit aceluiaşi raport, averea românilor reprezintă 0,13% din totalul la nivel mondial. Cea mai bogată populaţie rămâne cea din SUA, averea cumulată a americanilor ridicându-se la peste 81.000 miliarde dolari. Cea mai mare avere medie se găseşte însă în Elveţia, unde populaţia adultă se poate lăuda ca fiind singura din lume care a reuşit să depăşească pragul de 500.000 dolari.