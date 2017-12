Românii, diagnosticaţi în stadii avansate ale cancerului

11:27:14 / 24 Aprilie 2014

Interesul lor este doar pt banii pe care-i obtin de la Casa pt fiecare pacient pe care-l au trecut pe listele lor de pacienti

Cei mai vinovati sunt medicii de familie. Ar trebui sa fie acuzati de mal-pracsis daca un pacient ajunge sa descopere o tumoare in stadiul 3 sau 4. Sau sa NU mai profeseze niciodata. Problema grava este de fapt ca acesti medici au ff multi pacienti si nici tensiunea nu o mai pot lua, ca la usa asteapta nu stiu cati sa intre. Solutia pe care am adoptat-o si eu a fost sa-mi schimb medicul de familie, si credeti-ma nici nu stiti ce bine a fost. Cel dinainte pe care-l aveam avea faima de medic f bun, dar in realitate nu avea timp de nimic, ne crestea doar tensiunea la usa ei, in ultimii 5, 6 ani nici tensiunea nu mi-o luase vreodata. F urat ca acesti medici aflati la peste 50 ani au un asemenea comportament, care numai in folosul pacientului nu e.