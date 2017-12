Românii din diaspora cer demiterea ministrului Sănătăţii

Reprezentanţi ai românilor din diaspora au trimis adunării Forumului Civic din Covasna şi Harghita un protest faţă de manifestările maghiarilor din 15 martie, de la Cluj, solicitând revocarea din funcţie a ministrului Sănătăţii, Attila Cseke, care „a încurajat încălcările prevederilor Constituţiei”. În mesajul semnat de reprezentantul World Romanian Congress, Mircea Popescu, şi de cel al Consiliul Mondial Român, Mihai Stan, şi transmis Forumului Civic al românilor din Covasna, Harghita şi Mureş se arată că, la Cluj-Napoca, participanţii la manifestările din 15 martie, avându-i printre ei pe consulul Ungariei la Cluj, Szilagyi Matyas, şi pe ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, au afişat pancarte pe care era scrisă, în limba maghiară, lozinca separatistă: “Szekelyfold nem Romania!”, adică “Ţinutul Secuiesc nu este România”. “Este un caz extrem de grav, care a avut loc sub auspiciile Zilei Maghiarilor de Pretutindeni şi sub patronajul evident al ministrului Sănătăţii, Attila Cseke, atât timp cât domnia sa nu s-a dezis de această provocare antistatală”, se arată în protestul românilor din diaspora. Semnatarii acestui protest cer investigharea “acestei provocări împotriva statalităţii României, prin care este atacată însăşi Constiţutia României”, “revocarea imediată din funcţie a ministrului Sănătăţii care, prin tăcerea sa faţă de acţiunile revanşarde care au avut loc în timpul manifestaţiei la care a participat, a încurajat încălcările prevederilor Constituţiei pe care, ca membru al Guvernului, a jurat să o apere şi să o respecte”. De asemenea, ei cer ca UDMR să se dezică şi să condamne această “provocare revizionistă şi secesionistă care neagă legea fundamentală a statului” sau, în caz contrar, “să se retragă de la guvernare”. De asemenea, semnatarii protestului consideră că Ministerul de Externe are obligaţia să trimita un protest Guvernului Ungariei, pentru participarea consulului Ungariei la Cluj, Szilagyi Matyas, “la o manifestare cu accente antistatale româneşti şi să ceară consulului maghiar să condamne aceste acţiuni reprobabile”, iar în caz contrar să fie declarat “persona non grata”. “România trebuie să îşi ia în serios rolul de membru cu drepturi depline al UE şi să-şi afirme intransigenţa ori de câte ori este vorba de acţiuni care atentează la integritatea sa teritorială”, se arată în finalul protestului.