Românii din Europa, țepuiți de un conațional printr-o metodă ingenioasă

Hoții de pe la noi sunt încă o dată cu un pas înaintea trendului european în materie de escrocherii. Un român a inventat o nouă metodă de înșelăciune, pe care a decis s-o testeze pe conaționalii lui plecați la muncă prin Europa. Peste 20 de români din diaspora spun că au fost țepuiți de un individ care a găsit o strategie originală de a face bani rapid și eficient pe spinarea lor. Bărbatul, care se foloseşte de două cărți de identitate false, una pe numele Robert Onaca, iar alta pe numele Romică Verdeş, ar fi racolat mai multe persoane prin intermediul unor anunţuri la mica publicitate, prin care oferea spre închiriere camere dintr-un apartament. „Am fost să văd apartamentul şi mi s-a părut OK. A cerut avans 2.300 de lire şi i-am dat. Când m-am întors cu lucrurile, să mă mut, nu mai mergea cheia. Schimbase yala! Am fost să depun plângere la poliţie, însă sunt slabe şanse să se facă ceva. Am aflat ulterior că a făcut zeci de victime, prin aceeaşi metodă", a povestit pentru Antena 3 una dintre persoanele înşelate de român.

