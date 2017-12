„Românii din străinătate sînt mai patrioţi, cei de aici se duşmănesc unii pe alţii!”

La doar 30 ani, încă neîmpliniţi, Mihai Trăistariu reprezintă cu succes, talent şi decenţă una dintre cele mai îndrăgite voci de la malul mării. Pentru constănţeni este cunoscut faptul că artistul se descurcă, cu succes, nu doar pe scenă, dar şi în afaceri, întrucît una dintre firmele de taximetrie din oraş poartă numele său. Pentru că a ales să nu se despartă niciodată de mare - iar în acest sens, îşi construieşte o casă în Năvodari, la doar cîţiva metri de muzica valurilor -, Mihai Trăistariu a decis, alături de Paula Seling, să unească inimile românilor, chiar şi cînd acestea sînt despărţite de un ocean. Cei doi vor susţine o serie de spectacole, în patru oraşe din Canada, unde numărul românilor care locuiesc acolo este semnificativ. Turneul se va numi „Cele mai bune voci din România”, iar cei care vor dori să se simtă pentru puţin timp „ca acasă” vor plăti între 30 şi 40 de dolari pentru un bilet.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre acest turneu peste Atlantic?

Mihai Trăistariu: Turneul cu Paula Seling se va desfăşura între 31 septembrie şi 8 noiembrie. Vom cînta pentru comunităţile de români din Toronto, pe 31 octombrie, din Montreal, 1 noiembrie, Ottawa, 6 noiembrie şi Kitchener, pe 8 noiembrie. Vom cînta live. Pentru mine este prima dată cînd voi cînta pentru românii canadieni. Pînă acum, am mai avut concerte pe continentul american doar pentru românii din Statele Unite. Împreună cu Paula Seling am mai cîntat doar în România.

Rep.: Sînt românii din diaspora mai „educaţi” şi ştiu să aprecieze mai bine specificul naţional?

MT: Am observat, în timpul turneelor mele, că românii din afara graniţelor sînt mai dornici de spectacole şi de ceea ce îi leagă de România, sînt nevoiţi să cumpere tot ce găsesc în materie de muzică de acasă, din cauza dorului de ţară. Sînt mai patrioţi decît cei din România, mai prietenoşi, mai uniţi, socializează mai uşor în afară. La noi în ţară se duşmănesc prea mult, iar acolo, după mulţi ani departe de casă, se împrietenesc mult mai uşor între ei.

Rep.: Cum se va încheia acest an pentru Mihai Trăistariu?

MT: În prezent, lucrez şi la un album de muzică populară, care va apărea prin luna decembrie. Am fost inspirat să realizez un album de muzică populară după ce am fost invitat să cînt la diferite nunţi şi petreceri. Atunci mi-a venit această idee, pentru că lumea aprecia foarte mult acest gen. Nu am de gînd să scot mii de albume, cred că această abordare va fi şi singura de acest gen şi am pretenţia să iasă totul foarte bine. M-am apucat de acest proiect de o lună şi va mai dura tot atît pînă va fi gata. O să conţină 12 şlagăre printre care şi „Lie-ciocîrlie”, care are nişte triluri şi nişte octave care îmi vor pune în valoare vocea. Voi face şi nişte duete cu Sofia Vicoveanca, Maria Ciobanu şi Irina Loghin. De asemenea, muncesc şi la un „Best of”, primul pe care îl scot, şi, la fel ca şi în cazul albumului de muzică populară, nu ştiu dacă voi mai lansa altul, pentru că mă aflu la al zecelea album deja. „Best of”-ul va conţine cele mai cunoscute şi îndrăgite hituri ale mele.