Românii fac afaceri cu frica-n oase

CONCURENȚĂ NELOIALĂ Frica de control e un sentiment oribil, atunci când vrei să faci business în România, a declarat, miercuri, secretarul de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, în cadrul unui forum dedicat legii prevenției - „Provin din mediul privat și am simțit cum se face controlul la companiile românești. Iar cele cu capital autohton, care-și desfășoară activitatea în mod corect, se confruntă, într-adevăr, cu o concurență neloială - o dată din partea multinaționalelor, care au un mecanism de lobby foarte bine pus la punct (prin ambasade și prin relații externe la cel mai înalt nivel). Și, aici, statul are obligația să creeze o platformă prin care să reprezinte interesele firmelor românești! Pe de altă parte, antreprenorii români sunt afectați de evazioniștii (lăsați) liberi, fiind nevoiți să vândă foarte ieftin, ca să fie competitivi“. În acest context, legea prevenției, care împiedică sancționarea firmelor la prima abatere (excepție făcând cazurile grave de evaziune, muncă la negru, corupție etc.), este binevenită, consideră și secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan - „Evident că nu putem pune pe picior de egalitate firmele mici și multinaționalele. De aceea, toată activitatea de control se focalizează pe zona micilor afaceri. Atunci apare corupția. Nu ne place să spunem asta, dar un manager are de ales între a lua amendă și a da mită, ca să fie lăsat în pace; este un cost de oportunitate. Și atunci, legea prevenției vine să limiteze acest târg între controlor și cel controlat, prin creșterea bunăvoinței“.

LEGISLAȚIE COVÂRȘITOARE

Și oficialul AOAR atrage atenția că jucătorii de talie mică din economie sunt mult mai expuși la controalele statului, pentru că reprezentanții lor nu au pregătirea necesară supraviețuirii într-un mediu legislativ covârșitor - „Întreprinzătorii care au pornit de la zero sunt puși în fața unei legislații formate din peste 30.000 de acte normative, emise în ultimii 27 de ani, pusă în practică de peste 30 de instituții de control, dacă nu chiar mai multe, că mereu apare una nouă. Circa 90% dintre firme au până în nouă salariați. Spune-mi și mine cine rezistă acestei presiuni extraordinare...“. Pârvan mai subliniază că unele instituții de control nu publică instrucțiuni pentru cei care vor să se conformeze; ISU, spre exemplu, în ciuda evenimentelor din ultimii ani, nu afișează pe site informații pentru firme (ce trebuie să faci ca să intri în legalitate - n.r.). O părere similară are și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, care spune că legea prevenției este primul act normativ care ar veni în mod real, efectiv, în sprijinul capitalului autohton - „Înclin să spun că organelor românești de control le este, câteodată, frică de profesionalismul comitetului de primire din multinaționale. Și atunci preferă să-și verse năduful pe firmele românești. Pe de altă parte, și predictibilitatea economică e o problemă importantă. Când zburăm peste ocean, avem uneori emoții că va trebui să ne schimbăm discursul la destinație, pentru că, între timp, s-a schimbat încă ceva în Codul Fiscal“.