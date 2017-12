Românii fac rafinării în Africa

BSM Petroleum Refinery and Petrochemicals Constanţa, subsidiara companiei nigeriene BSM International Petroleum Refinery & Petrochemicals, intenţionează să construiască, sub patronatul firmei mamă, rafinării şi o reţea de benzinării mobile în Africa. La proiect vor mai colabora o serie de 10 firme româneşti precum şi Ambasada României în Nigeria. Companiile implicate vor derula lucrări de mentenanţă la o rafinărie şi vor construi o unitate de rafinare a ţiţeiului, demararea proiectului fiind fixată pentru luna aprilie a anului în curs, după cum a declarat preşedintele companiei mamă BSM, Lateef Lai Ogungbadero. BSM ar urma să angajeze 10.000 de persoane pentru implementarea proiectului, dintre care o parte se vor specializa în România. Locaţia rafinăriei este situată în Lagos, cel mai mare oraş nigerian, iar suprafaţa pe care va fi construită se întinde pe 250 de hectare, supuse deja negocierii de preluare între compania mamă şi autorităţile africane. În paralel cu această etapă, BSM mai negociază şi obţinerea permiselor pentru a începe transportul benzinăriilor mobile şi relocarea echipamentelor pentru o rafinărie cu capacitatea de 17.000 barili pe zi. Echipamentele se află în depozitele firmei româneşti Confind Cîmpina, specializată în producere de benzinării mobile. Confind urmează să livreze 250 de astfel de staţii, la preţul de 50.000 de euro/staţie, astfel că valoarea acordului semnat de BSM ar putea ajunge la 12,5 milioane euro. În plus, compania mamă vrea să achiziţionaze o clădire la Constanţa, pentru cazarea angajaţilor veniţi la specializare.