Românii, foarte optimişti şi cu multă încredere în UE dar nemulţumiţi de viaţă

Alături de bulgari şi de unguri, românii sînt printre cei mai nemulţumiţi europeni! Viaţa de zi cu zi, dificultăţile în plata facturilor lunar, toate acestea, îi situează pe români în topul cîrcotaşilor. Potrivit analizei rezultatelor studiului Eurobarometru Standard 69, dacă la nivelul UE, 48% dintre cetăţeni spun că au dificultăţi în ceea ce priveşte plata facturilor lunare, în Bulgaria, 78% dintre aceştia se plîng, în timp ce în România procentul este de 64%, iar în Ungaria de 60%. Una dintre ideile desprinse din Eurobarometru este, potrivit editorului naţional, profesorul Dumitru Sandu, aceea că mulţumirea la nivel de societate depinde foarte mult de îngrijorarea cetăţenilor pentru plata facturilor. În România, 53% dintre cetăţeni s-au declarat mulţumiţi de propria viaţă în general, cu 10% mai mult decît în urmă cu doi ani. Pe de altă parte, românii ocupă locul al treilea în UE în topul cetăţenilor care au dificultăţi mari în plata facturilor (64%), după Bulgaria (78%) şi Portugalia(74%). De asemenea, aproape jumătate dintre români (48%) sînt îngrijoraţi de inflaţie şi de creşterea preţurilor. Polul fericirii sociale în UE este în zona ţărilor nordice - Suedia, Danemarca, Finlanda şi Olanda, unde peste 94% dintre cetăţeni se declară mulţumiţi de felul în care trăiesc. Românii sînt fruntaşi la capitolul optimism, fiind devansaţi numai de către suedezi. Astfel, 44% dintre români şi 50% dintre suedezi cred că peste un an vor trăi mai bine. Majoritatea românilor (53%) apreciază de asemenea că lucrurile se îndreaptă în direcţia corectă în ţara lor, cu 9 procente mai mult decît în urmă cu un an. De asemenea, media celor care împărtăşesc această opinie în legătură cu propria ţară fiind de 42% în noile state membre şi de doar 29% în cele 15 vechi state UE. Potrivit Eurobarometru 69, românii, alături de suedezi şi danezi, apar în topurile de optimism atît la nivel personal, cît şi la nivel de societate. Potrivit prof. Dumitru Sandu, editor naţional pentru România al studiului, este în mod sigur vorba şi despre „un fenomen de contaminare, contagiere între credinţele mie o să îmi fie bine şi în ţara mea lucrurile merg în direcţia corectă”. Potrivit analizei studiului, ideea este aceea că persoanele care percep o creştere a puterii lor de cumpărare pe ultimii cinci ani au tendinţa de a se declara optimiste în legătură cu vitorul. Românii au dat răspunsuri variate în privinţa puterii de cumpărare. 35% dintre români spun că puterea lor de cumpărare a crescut în ultimii cinci ani, 35% susţin că aceasta este neschimbată, iar 30% că puterea de cumpărare le-a scăzut. Răspunsurile indică, potrivit autorului analizei studiului, faptul că societatea românească este scindată şi merge către inegalitate. În ceea ce priveşte încrederea în instituţii, studiul arată că românii au cea mai mare încredere în mass-media. De altfel, raportarea românilor la mass-media este mult peste media europeană. Există însă şi o tendinţă de redresare a încrederii în instituţiile statului, în timp ce încrederea în justiţie rămîne aceeaşi, de două ori mai mică decît media europeană. Românii înregistrează de asemenea un nivel foarte scăzut de încredere în Poliţie - 38%, în timp ce media UE este de 68%. 66% dintre români au încredere în UE. De altfel, România face parte, alături de Estonia, Cipru, Belgia, Spania, Slovacia, Slovenia din grupul ţărilor în care populaţia are o foarte mare încredere în UE, la polul opus aflîndu-se Marea Britanie, Austria şi Italia. Analiza Eurobarometru conturează şi un profil al fiecărei ţări. Lituania este, potrivit profilelor realizate, ţara care seamănă cel mai mult cu România ca stare de spirit. Un profil foarte asemănător cu al României este înregistrat de asemenea în cazul Poloniei, Slovaciei şi Bulgariei. În schimb, Germania, Olanda, Finlanda, Austria şi Belgia au profilul cel mai diferit faţă de România.